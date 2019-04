Mgr de Moulins-Beaufort, président des évêques français

L'assemblée plénière vient d'élire président de la CEF Mgr Eric de Moulins-Beaufort. Vice-présidents : Mgr Olivier Leborgne (Amiens) et Mgr Dominique Blanchet (Montbéliard). Ce triple choix nous réjouit profondément !

communiqué de la CEF

<< Mgr Éric de Moulins-Beaufort

président de la Conférence des évêques de France

Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut aumônier du collège Montaigne (1992-1993) ; directeur au séminaire de Paris et enseignant à l’École cathédrale et au Studium du séminaire de Paris (devenu faculté de théologie Notre-Dame) ; aumônier du lycée Louis-le-Grand (1993-1995) ; curé de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis (2000-2005). En 2005, il devint secrétaire particulier de l’archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois, fonction qu’il occupa jusqu’en 2008. De 2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la faculté Notre-Dame et au Studium du séminaire de Paris. Entre 2008 et 2018, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut évêque auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de Paris avant d’être nommé archevêque de Reims le 18 août 2018.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort est membre du conseil de direction de l’Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du conseil de rédaction de la revue Communio, du conseil de rédaction de la Nouvelle revue théologique.

Au sein de la conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort était jusqu’à présent président de la Commission doctrinale.

Mgr Olivier Leborgne

vice-président

Ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour le diocèse de Versailles, Mgr Leborgne fut vicaire à la paroisse d’Élancourt-Maurepas (1991-1996) puis responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse organisées à Paris (1996-1998). En 1998, Mgr Leborgne fut nommé délégué diocésain à la pastorale des jeunes, fonction qu’il occupa jusqu’en 2001. De 2001 à 2003, il fut membre du service diocésain de formation avant de devenir en 2002, responsable de la formation permanente des prêtres, jusqu’en 2014. Entre 1998 et 2003, Mgr Leborgne fut curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles. Entre 2003 et 2004, il fut nommé vicaire épiscopal en charge de la formation. En 2004, il fut nommé vicaire général du diocèse de Versailles puis vicaire épiscopal pour les doyennés de Versailles (2004), vicaire épiscopal pour les doyennés du Vésinet (2005). Entre 2010 et 2012, Mgr Leborgne fut le secrétaire général du synode diocésain organisé par Mgr Aumonier. Entre 2012 et 2010, il fut conseiller ecclésiastique de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.

Le 20 février 2014, Mgr Leborgne fut nommé évêque d’Amiens.

Au sein de la CEF, Mgr Olivier Leborgne était jusqu’à présent président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.

Mgr Dominique Blanchet

vice-président



Ordonné prêtre le 27 juin 1999 pour le diocèse d’Angers, Mgr Blanchet fut coopérateur à la paroisse Saint-Denis des Faluns (Doué-la-Fontaine) de 1999 à 2005 puis au sein de la paroisse Saint-Martin-en-Layon (Montigné-Briand) entre 2000 et 2005. Mgr Blanchet fut délégué épiscopal à la pastorale des jeunes (2004-2010) et prêtre de l’équipe d’aumônerie diocésaine du MRJC (2004-2006). De 2004 et 2015, il fut aumônier de l’association Foi et Lumière. Entre 2005 et 2006, Mgr Blanchet fut curé in solidum des paroisses Saint-Pierre-et-Saint-Jacques-en-Chemillois (Chemillé), Sainte-Bernadette-d’Aubance-et-Jeu (Saint-Lézin) et Notre-Dame-de-la-Colline (Saint-Georges-des-Gardes). Puis, il devint vicaire général et délégué épiscopal au service des jeunes.En 2008, il devint administrateur diocésain à la suite de la nomination à la Curie romaine, comme secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, de Mgr Jean-Louis Bruguès alors évêque d’Angers. A la suite de la nomination de Mgr Emmanuel Delmas, comme nouvel évêque du diocèse, Mgr Blanchet conserva ses fonctions de vicaire général et délégué épiscopal au service des jeunes. En 2009, il est nommé modérateur de la curie. Entre 2011 et 2013, Mgr Blanchet fut administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-sur-Loire) puis curé de la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas (2013-2015).

Le 21 mai 2015, Mgr Blanchet fut nommé évêque de Belfort-Montbéliard.

Au sein de la CEF, Mgr Dominique Blanchet était jusqu’à présent président du Conseil pour les associations et mouvements de fidèles. >>