L'évangélisation est le contraire du prosélytisme

La polémique (gravement biaisée) du Figaro contre le pape est l'occasion de remettre les pendules à l'heure :

Confondant ses réflexes de micro-milieu avec une attitude de croyante, une dame très chic et très furieuse vitupère (sur Facebook) la visite de François au Maroc – visite qu'elle ne connaît qu'à travers le prisme tendancieux du Figaro. Condamnant François pour n'avoir pas invité ce royaume musulman à se convertir au Christ, elle conclut, péremptoire : "Ce pape est-il même chrétien ?"

Apprenons à la noble dame qu'avant François, saint Jean-Paul II et Benoît XVI avaient fait la même chose que lui dans leurs visites en pays d'islam. Ll'objectif de ces visites en notre temps étant de soutenir le bien commun des peuples qui est la paix mutuelle, ils savaient que ce n'était ni le lieu ni le moment de déclencher un conflit théologique. La dame estime-t-elle que Jean-Paul II et Benoît XVI non plus n'étaient pas "chrétiens" ?

En réalité elle ignore ce que ces deux papes ont dit et fait. Car l'ignorance est la principale caractéristique de ces ultras-super-croisé(e)s persuadés néanmoins d'en savoir plus long qu'un jésuite ; quiconque a vu et entendu le public des "grandes conférences du Figaro" – oui pire encore, de ses croisières – sait ce qu'en vaut l'aune et ce qu'en aurait dit Bernanos... bien placé après 1932 pour connaître ce petit monde. Depuis au moins un demi-siècle, une rêveuse bourgeoisie refuse la distinction doctrinale (édictée par l'Eglise) entre prosélytisme et évangélisation. C'est cette droite qui accusait saint Paul VI de "relativisme", alors qu'Evangelii nuntiandi explique avec profondeur ce qu'est le vrai témoignage évangélique du chrétien croyant (cf le commentaire de Bernard ci-dessous).

Et la vérité oblige à dire que pour beaucoup de ceux qui reprochent à l'Eglise de refuser le prosélytisme, ce dernier se confond à leurs yeux avec la prise d'Alger en 1827 plus qu'avec l'entrevue de François d'Assise et du sultan.

On ne peut donner à la dame et à son salon qu'un conseil : lire le livre d'Olivier Legendre Pourquoi je crois – Catholique, il me restait à devenir chrétien ! (Médiaspaul, 2014l). C'est le chemin que nous devons tous parcourir.

Commentaire de Bernard, reçu hier

<< Paul VI dans Evangelii nuntiandi au n°21 :



" L’Évangile doit être proclamé d’abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d’accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on ne voit pas, dont on n’oserait pas rêver. Par ce témoignage sans paroles, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui les inspire ? Pourquoi sont-ils au milieu de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la Bonne Nouvelle. Il y a là un geste initial d’évangélisation. Les questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non chrétiens, qu’ils soient des gens à qui le Christ n’avait jamais été annoncé, des baptisés non pratiquants, des gens qui vivent en chrétienté mais selon des principes nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans souffrance, quelque chose ou Quelqu’un qu’ils devinent sans pouvoir le nommer. D’autres questions surgiront, plus profondes et plus engageantes, provoquées par ce témoignage qui comporte présence, participation, solidarité, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier, dans l’évangélisation. " >>