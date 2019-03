Le pape fait son devoir au Maroc

...et la dérive nationale-catholique s'accentue chez les chroniqueurs religieux de la presse parisienne de droite :

Je reproduis ici le commentaire de Philippe de Visieux, en rappelant que le chroniqueur qu'il vise est toujours le "grand culturel" de la seule chaîne de télévision catholique française... qui devra finir par s'en expliquer :

<< PAPE FRANÇOIS : LE FIGARO RÉCIDIVE

http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/30/01003-20190330ARTFIG00091-au-maroc-le-pape-francois-soutient-les-migrants-africains-en-marche-vers-l-europe.php

Le traitement du voyage du pape au Maroc par Le Figaro est dans la triste lignée de tous les articles qui avaient été consacrés au Saint-Père à l'été dernier. Le journaliste y poursuit ses lourdes insinuations : "Pas question donc pour François dans ce discours central du voyage - et récurrent de son pontificat - de considérer l'Europe comme un bastion chrétien à défendre. Au Maroc, pays symbolique de la frontière entre l'Afrique et le Vieux Continent, il voit une porte ouverte vers une société multiculturelle et non des murs de protection".

Le pape n'est PAS le chef d'un "bastion chrétien à défendre". Il est le chef de l'Église catholique, pas d'une Europe supposément chrétienne : à ses yeux, comme aux yeux du Christ, toute personne humaine mérite d'être sauvée. Si le Christ n'avait œuvré que pour son supposé "bastion", jamais il n'aurait engagé la discussion avec une Samaritaine ; ce qu'a fait le Christ, c'est ce que fait François au Maroc.

Quant à affirmer que le pape souhaite en Europe l'instauration d'une société multiculturelle, c'est de la calomnie pure et simple destinée à placer François dans la catégorie des dangereux gauchistes. Être chrétien, c'est voir dans le visage de celui qui a tout perdu, qui n'a plus rien, qui n'a plus la force d'espérer, le visage du Christ. Le reste n'est que verbiage. >>