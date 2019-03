Affaire Benalla et autres : la Macronie explose d’incompétence agressive contre les sénateurs

2 décembre 1851 : les troupes présidentielles arrêtent les élus Ivres de rage de la décision sur Benalla et les élyséens, le Premier ministre et LREM déclarent la guerre au Sénat. En des termes dont la maladresse révèle l’incompétence politique du groupe Macron – et soulève de fâcheux relents :

Vu le rapport de la commission d’enquête, et concluant que Benalla et Crase s’étaient parjurés lors de leurs auditions, le bureau du Sénat en a saisi aujourd’hui le parquet. Cette saisine va aussi entraîner vérification (par les magistrats) des “omissions, incohérences et contradictions” dans les réponses de trois proches de Macron (le secrétaire général de l’Elysée, le directeur de cabinet et le chef du groupe de sécurité) lors de leurs propres auditions.

Le coup est dur pour la Macronie. Il démasque doublement sa nature de bande improvisée : en braquant les projecteurs sur son côté obscur, et en la faisant réagir avec une agressivité qui montre son incompétence politique.

Le Premier ministre Philippe, hors de lui, décide – incongruité de la part de ce personnage – de boycotter jeudi prochain la séance des questions au gouvernement au Sénat.

M. Griveaux, porte-parole du gouvernement, se permet de qualifier l’acte du Sénat de “bas” et ”moralement très grave”, et d’accuser les sénateurs de diviser le pays : ce qui – venant d’un macroniste et en ce moment – ressemble à de la ‘hutzpah (culot d’enfer).

M. Ferrand (président de l’Assemblée nationale !) annonce qu’il ne coopèrera plus avec le président du Sénat, à commencer par la conférence commune qu’ils devaient tenir demain à SciencesPo Lille – et qu’il boycottera.

M. Le Gendre (selon qui les macronistes sont “trop subtils et intelligents” pour être compris) proclame que la décision du Sénat “abîme cette institution et la projette très loin des attentes concrètes des Français”. Rappel de la volonté de Macron – encore réaffirmée durant le prétendu Grand Débat — de supprimer la deuxième assemblée.

M. Patriat, chef de file des sénateurs macronistes, taxe ses collègues d’illégitimité : selon lui, ils veulent non pas “faire la lumière sur Alexandre Benalla” (contrairement à Macron, sans doute), mais “mettre à mal l’exécutif” pour annuler le résultat des élections de 2017 ; autrement dit violer la Constitution. Souhaiterait-il un 18 brumaire contre le Sénat ?

De même M. Guérini, actuel gérant du parti présidentiel, accuse les sénateurs d’avoir une intention cachée : attaquer le président de la République. Souhaiterait-il un 2 Décembre contre le Sénat ?

Et l’Elysée ? A la mi-journée il n’avait pas émis de commentaire, à part une réponse à l’AFP évoquant la possibilité plus tard de “faire une réaction”. On reconnaît là le vocabulaire de Mme N’Diaye, qui commenta en ces termes la mort de Simone Veil le 30 juin 2017 : “Yes, la meuf est dead”.