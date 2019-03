Les “10 000 débats” : sans la France des gens en colère

Enquête du Cevipof – La France des mécontents est largement absente des “résultats du grand débat“, synthétisés maintenant par les algorithmes gouvernementaux à destination de l’Elysée :

Directeur du Centre d’études de la vie politique française (Cevipof), Martial Foucault présente l’enquête menée par cet organisme de recherche. Selon ses constats [*] :

► la majorité des citoyen(ne)s ayant participé aux “10 000 débats” (en réalité 9 000) était composée de 55 % d’hommes, 60 % de sexagénaires, 50 % de retraités, 64 % de diplômés, 75 % de propriétaires : un autre milieu que celui des gilets jaunes moins aisés, moins diplômés, plus féminins. Sur le plan des revenus, “les participants au débat nous ont indiqué s’en sortir 'plutôt facilement' (55 %) ou 'très facilement' (11 %)” : 66 % de gens sans difficultés financières, ce qui correspond à l’électorat de M. Macron mais pas à la France des colères. Les participants aux débats sont des gens satisfaits de leur sort actuel, mais craignant qu’il ne se dégrade plus tard ; leurs propositions visent à éviter ce déclin relatif. On est loin du désespoir des précaires.

► Le reproche des participants aux thèmes officiels du grand débat national est de n’avoir pas mis en première ligne la santé et l’éducation. lls ne sont guère intéressés par le référendum, l’Europe ou l’immigration : soucis politiques et soucis de pauvres... L’image donnée par les participants est celui d’une France moyenne profondément conformiste, sans conscience du politique – et ne marchant (selon la formule de Foucault) qu’aux “passions individuelles” et aux “intérêts sociaux”, c’est-à-dire aux intérêts de classe.

► Ce résultat était contenu d’avance dans la localisation géographique des débats officiels : selon les observations du Cevipof, ils ont eu lieu “dans des territoires où la mobilisation des gilets jaunes a été la plus faible”.

► En revanche, des débats non-officiels (auto-baptisés “vrais débats“) ont eu lieu dans des départements souffrants : Loiret, Picardie, Haute-Loire… Il serait intéressant de comparer leurs résultats à ceux des débats officiels mentionnés ci-dessus. Mais l’algorithme gouvernemental est-il paramétré pour cela ? Il n'est pas interdit d'en douter.



__________

[*] Libération 15/03.