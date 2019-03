Pourquoi donner l'impression d'un club d'introvertis ?

...alors que l'Evangile envoie les disciples aux quatre vents ? Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne / Rhône-Alpes) :

Bonjour à tous. Comme tous les catholiques français, nous avons souffert durement de l’affaire de Lyon et du tort profond causé aux victimes. Nous souffrons aussi aujourd’hui de l’issue du procès du cardinal Barbarin, de la nécessité où il se trouve de remettre sa démission d’archevêque, et de l’image que le monde se fait actuellement de notre Eglise : une image qui élève un grand obstacle au témoignage de foi que chaque catholique doit donner à ses amis, ses voisins et ses collègues !

Car voilà le problème fondamental, un problème dont on parle bien peu en ce moment, y compris dans la presse catholique qui semble osciller entre la consternation et la controverse : comment accomplir notre mission, la seule que nous ait donnée le Christ dans l’Evangile : "de tous les peuples faites des disciples !"

Pour que tout le monde ait envie de rencontrer le Christ, encore faut-il que les catholiques (qui doivent aider à ces rencontres) donnent l’image de gens qui vivent réellement avec le Christ et selon l’Evangile. "Soyez toujours prêt, écrit saint Pierre, à donner à ceux qui vous les demandent les raisons de votre espérance."

J’en discutais il y a quelques jours avec un ami tout à fait agnostique. Etranger au contenu de la foi chrétienne, il s’en tient forcément aux apparences. Et d’après lui, nos apparences ne donnent pas envie à autrui de nous demander de parler du Christ ! Cet ami me disait : « Depuis quelques années vous donnez l’impression d’un parti de mécontents, en bataille contre nous qui ne pensons pas comme vous mais qui sommes tellement plus nombreux… »

Je lui ai répondu : "La vie réelle des paroisses et des mouvements catholiques ne ressemble pas à ce que tu dis. Les croyants sont des gens généreux. Ce qui les mobilise c’est le caritatif, qui suppose l’ouverture aux autres ; une ouverture qui va très loin et qui exclut l’esprit de clan, puisque (l’Ecriture le dit) tout cri d’un pauvre est une prière, qu’elle s’adresse ou pas explicitement au Seigneur. Aucun désir d’aucun cœur n’échappe à Dieu. Les Pères de l’Eglise le savaient et le concile Vatican II l’a remis en lumière…"

"Alors, m’a-t-il dit, pourquoi ne donnez-vous pas souvent l’impression d’avoir ça en tête ?"

Je n’ai pas su quoi lui répondre. C’est vrai que nous ne donnons pas souvent cette impression. C’est vrai que nous nous fabriquons d’autres priorités que d’aller "en eau profonde" comme Pierre à l’appel du Christ.

Raison de plus pour épauler le pape François dans sa tâche redoutable, écrasante, d'amener l'Eglise à se réformer pour devenir capable de témoigner du Christ aux gens du XXIe siècle. D’abord nous avons à comprendre loyalement ce que le pape veut et ce qu’il attend de nous tous ! Le Carême est un bon moment pour ça. >>