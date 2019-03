La "stratégie du bavardage" et les "robots parlementaires"

Brûlot contre la Macronie, lancé en Europe par Mélenchon ce matin :

Mélenchon a un tort : laisser des factieux "racisés" coloniser LFI. Il est absurde de voir ce jacobin patronner le communautarisme ; et son parti "rebelle" pactiser avec un conformisme officieux, sachant par exemple que la députée LFI Obono, amie de la porte-parole des virulents "Indigènes de la République", a été cooptée en octobre (comme parlementaire) au conseil d'administration de l'UFR de sciences politique de l'université Paris-I.



On dit aussi que "Mélenchon raconte n'importe quoi" – et ça peut lui arriver. Mais ce n'est pas le cas de la tribune qu'il vient de publier dans plusieurs journaux européens : intitulée "Sortez des traités, stupides", elle s'en prend à la "stratégie du bavardage d'Emmanuel Macron" et aux "robots parlementaires de LREM". Extraits :

<< En Europe, il est temps de parler la seule langue vraiment internationale qui soit capable de motiver l’action commune de peuples aussi divers par leur ­histoire, leurs langues et leurs cultures. C’est la langue des biens communs à défendre et à étendre. Celle des projets communs de vie. Celle des droits sociaux et des services publics. Ils sont à reconstruire après le saccage de trente ans de "concurrence libre et non faussée". >>

<< Nous sommes tous menacés par un système de production et d’échange qui détruit la Terre et les êtres humains. N’est-il pas plus que temps d’imposer les politiques de solidarités qui nous sauveront dans la catastrophe écologique en marche ? >>

<< ...Il est possible de commencer un nouvel âge de la civilisation humaine. On le peut ici sur le continent le plus ­riche, le plus instruit. S’il assume un protectionnisme négocié avec le monde, il fera de telles normes humanistes une nouvelle ligne d’horizon commun pour des ­milliards d’êtres humains... >>

<< ...Il y a un préalable à tout cela : sortir des traités qui organisent l’UE. Toutes nos misères écologiques et sociales ont leur origine dans le contenu de ces traités. Ils ont figé toutes les politiques économiques dans le dogme absurde de l’ordolibéralisme et de l’atlantisme... Ils organisent la pénurie des investissements dans la transition écologique, le démantèlement de l’Etat social et la mise sous tutelle financière des démocraties. Conçus pour offrir une fête permanente à la finance, ils rendent impossibles l’entraide et la solidarité des peuples. Juste une épuisante compétition entre moins-disant écologique et social... >>



<< A l’heure de la souffrance sociale de masse et du désastre écologique, les peuples n’en peuvent plus des pouvoirs qui disent une chose et font le contraire... >>



<< La peur des Russes est absurde ! Ce sont des partenaires naturels. Si la démocratie est menacée, c’est plutôt par la tyrannie de la finance et les méthodes de brutes pour diriger les peuples. >>



Texte intégral :

https://www.liberation.fr/debats/2019/03/10/sortez-des-tr...