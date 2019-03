Six mois avec sursis pour le cardinal Barbarin

<< La Conférence des évêques de France prend acte de la décision de justice rendue aujourd’hui à l‘encontre du cardinal Barbarin pour non-dénonciation. Elle ne commentera pas cette décision. La CEF rappelle que, comme tout citoyen français, le cardinal Barbarin a le droit d’utiliser les voies de recours à sa disposition. C’est ce qu’il a fait et nous attendons l’issue de cette nouvelle procédure. Quant à sa décision de présenter sa démission au pape François, elle relève de sa conscience personnelle. Elle aussi n’appelle pas de commentaire de la part de la CEF. Il appartiendra au pape de lui donner la suite qu’il jugera opportune. La CEF réaffirme sa volonté de lutter avec détermination contre toutes les agressions sexuelles commises par des clercs sur des mineurs. Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la CEF, a eu l’occasion d’assurer le cardinal Barbarin de sa prière pour lui et le diocèse de Lyon. >> Notre commentaire Malgré la surprise – générale – causée par ce jugement correctionnel de première instance (alors que le procureur n’avait pas requis de condamnation), la conférence épiscopale ne pouvait émettre que ce communiqué d’une sobre prudence. Etant, entre autres, l’une des institutions de la société civile, la CEF en tant que telle ne peut commenter une décision de justice. Elle ne peut que prendre acte de la double décision de Philippe Barbarin : remettre sa démission au pape, mais laisser ses avocats aller en appel. La démission (en tant que cardinal) sera sans doute jugée normale par les Français après la réunion des présidents d’épiscopats au Vatican il y a quinze jours. Mais l’appel (en tant que personne privée) produira parmi eux des effets plus contrastés… Beaucoup diront que le démissionnaire aurait mieux fait d’assumer sa condamnation. La sévérité de l’opinion envers le cardinal depuis plusieurs années semble injuste à ses avocats, qui se placent exclusivement sur le plan du droit (à leur avis, le dossier des faits – vu sous l’angle strict du code pénal – aurait dû conduire à la relaxe). Mais l’opinion vise autre chose : les réactions du cardinal au début de l’affaire ; son désastreux “grâce à Dieu” au sujet de la prescription ; le “manque d’empathie envers les victimes” qui lui est largement reproché, à tort ou à raison ; bref : ce qui a été perçu comme une attitude personnelle générale devenant le symbole, en France, de tout ce dont la hiérarchie de l’Eglise s’est rendue fautive dans divers pays pendant des décennies, en escamotant les coupables d’actes pédophiles (ou plus souvent éphébophiles) au lieu de les soumettre aux deux justices : la laïque et l’ecclésiastique. Par sa façon de réagir, autant que par son rang de primat, Philippe Barbarin s’est placé lui-même sur une sorte de pilori. Les juges du tribunal correctionnel de Lyon ont suivi les avocats des victimes – et l’opinion publique – plutôt que le procureur. La cour d’appel décidera-t-elle que le tribunal a jugé trop subjectivement ? L’avenir le dira. Le pape acceptera-t-il la démission du primat des Gaules ? C’est probable, et cette décision ne pourrait qu’appuyer l’entreprise de réforme dans laquelle l’Eglise catholique s’est engagée il y a quinze jours. Philippe Barbarin doit le sentir, et c’est certainement le motif profond de son départ.