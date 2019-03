Les aventures du petit Aurélien, ch.2 : il aggrave son cas

Interrogé sur le serre-tête, Aurélien Taché répond : "Ne condamnons pas la liberté de croire" ! Les rires redoublent :

Monté sur les échasses de l'idéologie ("je suis un libéral"), Aurélien Gribouille arpente les médias. Les journalistes le questionnent sur sa bourde du 2 mars à C' dans l'air à propos du "serre-tête"que doit porter (selon lui), la femme catholique [*], ? Il répond : "Ne condamnons pas la liberté de croire" [**] ! Autrement dit : le petit Aurélien persiste à dire que le serre-tête est une question de foi, malgré le tollé soulevé – jusque dans les rangs macronistes – par cette ânerie, malgré la mise au point inattendue de Mme Schiappa le 3 mars ("le serre-tête n'est pas un signe religieux"), et malgré la tempête de rires soulevée par cette histoire sur les réseaux sociaux.



M. Taché ne s'aperçoit pas qu'il est ridicule. Il continue sur ses échasses. Il se déclare porteur de "l'ADN libéral d'En marche". Et le libéralisme postule l'individualisme absolu, qui abolit l'idée même de normes et de bien commun... Le petit Aurélien revendique "le logiciel ouvert et libéral" comme les écoliers 1900 "la bataille de Valmy" ; ce par-coeur, sans souci de correspondre ou non à des réalités, le mène à proclamer que la femme catholique a le droit de satisfaire au commandement divin du serre-tête (qui est, comme chacun sait, l'un des piliers du christianisme). M. Taché se borne à exiger le même "droit" pour la femme islamiste, le voile étant l'équivalent musulman du serre-tête catholique, etc... Que la musulmane ait parfaitement le droit de mettre un voile sur sa tête, c'est un fait ; mais que ce droit de la musulmane soit la transposition du droit au serre-tête pris pour un article de foi catholique, c'est une ânerie. Le petit Aurélien a des progrès à faire.



Nous ne sommes pas seuls à le juger tel : certains députés LREM (moins formatés que les autres) le disent eux-mêmes, tel celui qui confie à Libération (7/03) à propos de M. Taché : "Il ne peut pas vivre dans un monde rêvé, on ne doit pas se cacher la réalité sur le sujet..." Mais comme le montre l'enquête de Libération ce matin, une foule d'élus LREM sont plutôt de l'avis de M. Taché. Ils vont même plus loin : à leurs yeux le serre-tête n'est pas cool, alors que le voile l'est. Pourquoi le serre-tête n'est-il pas cool ? Parce qu'on veut le croire catholique, et qu'en France le catholicisme est "vieux" alors que l'islam est "d'aujourd'hui". Cette façon de voir fait partie des erreurs du "présentéisme" analysées par les sociologues : l'immersion dans un présent sans passé ni avenir qui caractérise la société, ou dissociété, du capitalisme tardif. M. Taché est un aveugle, mais l'époque l'est aussi.



__________

[*] Il avait répondu à la journaliste : "Vous me posez la question pour une jeune fille de douze ans qui porterait le voile et serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, une jeune fille à qui on mettrait un serre-tête ? Bien sûr que non." (cf. ici, note du 4/03).