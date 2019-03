Le manifeste Macron n'impressionne pas grand-monde...

...le reste de l'Europe ayant déjà entendu ce langage (sans aucun effet) chez Nicolas Sarkozy et François Hollande ! Exemples :

Tribune de Macron :

<< …Nous devons assumer, dans les industries stratégiques et nos marchés publics, une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois... >>

Sarkozy, discours de Villepinte (11 mars 2012) :

<< …La France exigera que désormais les PME européennes aient une part des marchés publics qui leur soit réservée…>>

Hollande, tribune au Monde (8 mai 2014) :

<< …Il y a une vision minimale, commerciale, “apolitique” de l’Europe, qui ne voit qu’en elle qu’un marché, qu’un espace monétaire sans gouvernance, qu’une somme de règles, et fait de l’Union une entité sans âme et sans autre projet que celui d’accueillir les candidats qui frappent à sa porte… A cette Europe de la dilution, j’oppose une Europe de la volonté…>>

Tribune de Macron :

<< …L’Europe est devenue aux yeux des citoyens un marché sans âme. Or l’Europe n’est pas qu’un marché, elle est un projet. Un marché est utile, mais il ne doit pas faire oublier la nécessité de frontières qui protègent et de valeurs qui unissent…>>

Sarkozy, discours de Villepinte :

<< …Il n’y a pas que le droit du commerce, il n’y a pas que le commerce…>>

Sarkozy, tribune au Point (21 mai 2014) :

<< …C’est une évidence qu’il faut suspendre immédiatement Schengen 1 et le remplacer par un Schengen 2 auquel les pays membres ne pourraient adhérer qu’après avoir préalablement adopté une même politique d’immigration…>>

Tribune de Macron :

<< ...La frontière, c’est la liberté en sécurité. Nous devons ainsi remettre à plat l’espace Schengen : tous ceux qui veulent y participer doivent remplir des obligations de responsabilité (contrôle rigoureux des frontières) et de solidarité (une même politique d’asile, avec les mêmes règles d’accueil et de refus…>>

Tribune de Macron :

<< …Dans cette Europe, les peuples auront vraiment repris le contrôle de leur destin ; dans cette Europe, le Royaume-Uni, j’en suis sûr, trouvera toute sa place…>>

Sarkozy, discours de Villepinte :

<< …L’Europe doit reprendre son destin en main sinon elle risque la dislocation… >>





Hollande au Monde :

<< ...Nous en observons encore aujourd’hui la menace, aux confins de l’Ukraine et de la Russie. Alors répétons cette évidence fondatrice : l’Europe, c’est la paix…>>

Tribune de Macron :

<< … L’Europe est un succès historique : la réconciliation d’un continent dévasté, dans un projet inédit de paix, de prospérité et de liberté. Ne l’oublions jamais. Et ce projet continue à nous protéger aujourd’hui…>>

Sarkozy au Point :

<< …Vouloir la destruction de l’Europe, c’est mettre en péril la paix sur le continent européen… Ceux qui proposent ce chemin oublient les leçons de l’histoire…>>

► Ces rapprochements sont faits ce matin par de mauvais esprits. Deux leçons s'en dégagent :

1. Les trois présidents français, tiraillés tous les trois (chacun à sa manière) entre l'incantation et les dures réalités, ont tous les trois fini par feindre d'injecter une dose de réalité dans leur discours officiel ; il s'agissait d'apaiser les électeurs français mécontents. Mais il s'agissait aussi de "ne surtout pas se brouiller avec l'Allemagne", comme dit le lumineux Aurélien Taché (phare de l'analyse politique et pure player de la Macronie). Quand il dit – chez Ardisson, en décembre 2018 – que la France doit montrer sa bonne volonté aux Allemands en abandonnant son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, le député Taché parle comme beaucoup des commerciaux en folie qui constituent le bloc LREM au Palais-Bourbon. Quand M. Macron et les siens répètent que "l'Europe" empêche les pays européens de se faire la guerre – idée absurde [*] –, quand ils martèlent que "l'Europe-a-produit-la-paix" (alors que c'est la guerre froide qui a produit l'Europe), ils montrent que leur univers mental est en retard de cinquante ans. Voilà la véritable nature du macronisme : cette Grande Disruption du Nouveau Siècle ressemble, au vocabulaire près, à la rhétorique de M. Lecanuet au début du troisième tiers du siècle dernier... M. Taché, son parti et son président sont vieux dans leur tête, comme on disait en 68.

2. Comme MM. Sarkozy et Hollande, M. Macron fait des moulinets européens avec un sabre de bois. Les dirigeants des pays de l'UE ne veulent pas de ces "idées françaises" : Europe-destin, Europe-géographie, Europe-puissance, préférence européenne, etc... Les uns veulent une Europe simple plate-forme du libre-échange ; ils ne s'excitent que pour défendre la concurrence pure et parfaite. Les autres (le groupe de Visegrad) partagent ce dogme libéral, mais y ajoutent un habillage prétendument souverainiste et réellement xénophobe qui plaît à leur électorat – et indigne Bruxelles. Que devient là-dedans le manifeste Macron de cette semaine ? Si peu que rien, dans l'esprit de nos partenaires. Mais M. Macron s'en fiche très certainement, car ce manifeste est à usage franco-français : il doit redonner une stature à l'ex-Jupiter et lui permettre de gagner (sur le plan interne) les élections européennes de mai. C'est là-dessus qu'il compte pour renflouer son quinquennat après l'avarie de cet hiver. Parions que tout le monde le sait à Berlin, à Rome, et naturellement à Bruxelles, où est la machinerie centrale à laquelle Macron l'Européen ne saurait échapper.

__________

[*] L'Europe c'est la paix ? Non seulement elle n'a pas su empêcher l'éclatement de la Yougoslavie et la guerre subséquente, mais elle a laissé l'Allemagne les favoriser. Et que dire des ventes d'armes lourdes françaises et allemandes à l'Arabie saoudite, par exemple, qui ravage le Yémen et prépare quasi-ouvertement un conflit avec l'Iran ? Conflit n'ayant ren à voir avec les intérêts européens ?