Le grotesque "serre-tête" du député Taché

L'élu macroniste dit que le voile islamique a un équivalent : les femmes catholiques doivent porter un “serre-tête”. Idée stupide mais symptomatique :

Sur France 5, samedi 2 mars, une journaliste interviewe M. Taché. Elle en vient à la question du voile. Réponse de M. Taché : "Vous me posez la question pour une jeune fille de douze ans qui porterait le voile et serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, une jeune fille à qui on mettrait un serre-tête ? Bien sûr que non."

Est-ce que vraiment M. Taché – comme il en a l’air – impute un préjugé anti-musulman à la journaliste ? Ce serait d’autant plus absurde qu’il s’agit de Zineb El Rhazoui.

Mais surtout, M. Taché (34 ans) se montre persuadé que “le serre-tête” est une prescription catholique, comme le voile est une prescription coranique.

D’où lui vient cette certitude ? De sa lecture de référence : Charlie Hebdo, où le regretté Cabu dessinait toutes les cathos en serre-tête (et tous les cathos en loden) ; vision ancrée dans l’idée que le catholicisme est un conservatoire de la ringardise.

M. Taché a le droit de croire cela et d’avoir Charlie comme boussole culturelle. Ce ne serait pas grave s’il était agent territorial à Fouzy-lès-Ridelles… Mais il est député du Val-d’Oise et l’une des vedettes de la macronie. Selon Le Monde, “il fait partie de la garde avancée d’Emmanuel Macron au Palais-Bourbon comme dans les médias”. Selon L’Obs, il est le porte-parole du “progressisme”: c’est-à-dire, précise M. Taché, du “libéralisme culturel”…

L’importance politique de ce jeune homme se manifestait par exemple en décembre à la télévision, où on l’envoyait présenter “le cœur du programme LREM pour les élections européennes“ [*] ; etc.

M. Taché faisant beaucoup de volume dans les médias, ça ne lui attire pas que des amitiés chez ses collègues macronistes. Ceux qui ne l’aiment pas ont sauté sur l’affaire du serre-tête. Ainsi Agnès Thill, élue de l’Oise, qui tweete “Ouh la la” et suggère “des excuses”… Ainsi également (oui) Marlène Schiappa, au Grand Jury RTL-LCI ! "Le serre-tête n'est pas un signe religieux... Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle ne porte pas un serre-tête", proclame la secrétaire d’Etat. C’est pour faire oublier que, le 20 février, elle comparaît “la Manif pour tous“ aux “terroristes islamistes” – ce qui pourrait d’ailleurs nous ramener dans une certaine mesure au problème précédent, sachant qu’en 2013, dans Charlie, les manifestantes de la MPT elles aussi étaient systématiquement affublées d'un serre-tête. On n’en sort pas.



[*] Aurélien Taché : “Le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c’est le cœur de ce qu’on proposera aux élections européennes, ça c'est très clair.”

Catholique de choc selon Aurélien Taché