"Main de Satan" ou chien enchaîné ?

Cafouillage et invectives sur un mot du pape François, décontextualisé et déformé par les médias. Mais faut-il s'étonner de cette incompréhension si typîquement postmoderne ?

Editorial du Monde d'hier. Double page de Libération ce matin... Toute la presse croit qu'en disant "Satan" le pape a voulu diluer la responsabilité des abuseurs et de leurs évêques. D'où l'avalanche de rires gras des humoristes du service public. Et la bonne grosse vanne-titre de Libé, formule prêtée à l'un des accusateurs du nonce Ventura : "Ce n'est pas la main de Satan qui m'a touché les fesses !"

Visiblement ni Laure Bretton, à Libé, ni l'éditorialiste du Monde, ni bien sûr les humoristes qui ne lisent que des tweets, n'ont lu le discours de François [*]. Il exclut en effet leur interprétation.



Voici le passage :

<< La personne consacrée, choisie par Dieu pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine, ou sa propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan. Dans les abus, nous voyons la main du mal qui n’épargne même pas l’innocence des enfants. Il n’y a pas d’explications satisfaisantes pour ces abus sur des enfants. Humblement et courageusement, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du mal, qui s’acharne contre les plus fragiles parce qu’ils sont images de Jésus. C’est pourquoi dans l’Église s’est accrue, ces temps-ci, la prise de conscience de devoir non seulement chercher à enrayer les abus très graves par des mesures disciplinaires et des procédures civiles et canoniques, mais aussi d’affronter résolument le phénomène à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église... >>



François ne cherche pas à atténuer des responsabilités. Au contraire ! Même au cas – dit-il – où les abus commis viennent d'une "maladie" (pathologie mentale), c'est que "la personne" s'y est "laissée asservir" et a ainsi engagé sa responsabilité... Dans une homélie à Sainte-Marthe en septembre 2018, citant les Pères de l'Eglise, le pape disait déjà : "Satan est un chien enchainé. Ne t'en approche pas et il ne te mordra pas ; mais si tu vas le caresser par fascination....» S'il ne séduit que ceux qui l'approchent pour le caresser, parler de Satan à propos d'un crime n'innocente pas le criminel.

Dans le discours au sommet romain de la semaine dernière, François ajoute que des "mesures disciplinaires" doivent être prises par les deux justices, laïque et ecclésiale ; et que l'Eglise doit "affronter résolument" le phénomène criminel, présent dans ses rangs comme dans toute la société d'aujourd'hui. Constater la présence de la pédophilie dans tous les milieux (dont le clergé), ce n'est pas chercher à disculper les prêtres pédophiles : aux yeux du pape comme de tout croyant, ce crime est encore plus monstrueux de la part du prêtre que de celle du laïc.

Rien ne peut donc être reproché à ce passage... À condition de l'avoir lu, d'avoir compris ce qu'il dit, et de ne pas se contenter de réagir au mot "Satan" comme des téléspectateurs de Ciné+Frissons..



C'est pourtant ainsi que réagissent nos journaux et radios : à la fois par ignorance des religions et par conviction – sincère, massive – que l'Eglise est menteuse puisque le christianisme est un mensonge.

Rien ne sert de protester contre l'ignorance des médias : elle s'enracine dans une ignorance collective qui a de multiples causes. Mieux vaut nous demander, catholiques français, comment nous avons pu laisser la foi au Christ devenir l'inconnue de l'époque.

__________

[*] Texte intégral : ici, note du 24/02.