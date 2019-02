Sommet sur les abus : “l’Eglise a fait un grand pas en avant”, constatent les catholiques réformateurs américains

“Je voudrais que les esprits négatifs admettent le succès du sommet romain de la semaine dernière aussi publiquement qu’ils avaient prédit son échec. Mes attentes ont été dépassées…” L'objectivité du catholique réformiste américain Michael Sean Winters manque à nos conservateurs, papophobes dont la véritable préoccupation est d'empêcher les changements dans l'Eglise :

Michael Sean Winters :

<< Le cardinal de Boston Sean O’Malley, en première ligne plus qu’aucun autre contre les abus sexuels du clergé, me disait dimanche qu’à son avis aussi le sommet au Vatican – auquel il participait – a été un succès. “A ma connaissance c’est la première conférence de ce type qui ait pris place dans l’Eglise”, dit O’Malley dans un email : “Le Saint-Père a parlé on ne peut plus clairement. Le suivi, crucial, devrait être une nouvelle donne pour l’Eglise universelle.”

On a vu que quelque chose se dessinait quand les organisateurs ont annoncé qu’une partie des travaux seraient diffusés en direct et qu’un site était créé pour publier les principales interventions. On a vu aussi qu’ils avaient compris que le nerf du problème modifiait la culture cléricale et hiérarchique, lorsqu’ils ont annoncé qu’une journée entière serait consacrée à la question de la responsabilité, et une autre à celle de la transparence…

Il serait un peu facile d'oublier – surtout ici aux Etats-Unis – que cette réunion en elle-même était un pas en avant significatif : jamais on n’avait ainsi convoqué, à relativement bref délai, les présidents des épiscopats du monde entier pour traiter d’un problème spécifique. La préparation des synodes prend des années, mais le pape François ne voulait visiblement pas attendre. Sa volonté impatiente de trouver des solutions est la plus forte carte qui se puisse jouer dans l’univers de la hiérarchie catholique.

Le Saint-Père a ouvert le sommet en disant qu’il n’avait pas convoqué cette réunion sans précédent pour n’aboutir qu’à une “simple et prévisible condamnation” des abus. Il voulait “des mesures concrètes”. “Nous avons besoin d’être concrets”, a-t-il répété. Pendant qu’il parlait, des assistants distribuaient aux évêques un document contenant “21 points de réflexion”. Le message était clair : nous sommes ici pour accomplir quelque chose de réel, et voici au préalable les points sur lesquels focaliser le débat.

Un peu plus tard dans cette matinée d’ouverture, l’archevêque maltais Charles Scicluna avait renchéri sur la responsabilité épiscopale : “Les croyants dont nous avons la charge doivent savoir que nous prenons tout cela au sérieux. Ils doivent savoir que nous les protègerons à tout prix, que nous engagerons nos vies pour le troupeau qui nous est confié !”

Le comité d’organisation et le pape avaient travaillé la préparation, et les 21 points indiquaient le genre de réponse attendu de toutes les conférences épiscopales dans le monde : une information claire et facile à comprendre pour les plaignants ; une formation pour tous les personnels d’Eglise ; des procédures d’investigation incluant des laïcs compétents ; etc. Les 21 points impliquaient aussi un souci pastoral qui faisait totalement défaut en novembre 2018 aux propositions des évêques américains, que le Vatican avait donc eu raison de refouler… [1]

L’intervention du cardinal de Chicago Blase Cupich, le deuxième jour du sommet, s’est centrée sur la responsabilité et la synodalité : “Ce que nous devons chercher est une conversion des hommes et des femmes dans l’Eglise entière : parents et prêtres, catéchistes et religieux, animateurs paroissiaux et évêques ; et la conversion des cultures ecclésiales sur chaque continent ! Seule une vision synodale, enracinée dans le discernement, la conversion et la réforme à tous les niveaux, peut susciter dans l’Eglise l’action à laquelle nous appelle la grâce de Dieu : une action intégralement vouée à la défense des plus vulnérables parmi nous…” La formule “conversion des cultures ecclésiales” correspond au besoin. Entendre dire cela par un cardinal se tenant aux côtés du pape, ce n’était pas rien ! Cupich a poursuivi en indiquant quatre principes qui doivent guider la transformation de la culture ecclésiale : l’écoute profonde, le témoignage des laïcs, la collégialité et la responsabilité. Il n’est pas resté au niveau des principes, mais il a suggéré des concrétisations pratiques, institutionnelles et légales. Il a proposé à nouveau que les accusations envers un évêque puissent être portées devant une commission de l’archevêché, composée de laïcs autant que de clercs. C’est une des clés : la moindre tentative d’étouffement doit donner lieu à une alerte lancée par des personnes connues pour leur indépendance, laïcs et membres du clergé.

Le moment le plus émouvant est venu avec l’intervention de Sr Veronica Openibo qui n’a pas mâché ses mots : “Actuellement nous sonnes dans la crise et la honte. Nous avons gravement obscurci la grâce de la mission christique. Est-il possible pour nous de revenir de la peur et du scandale vers la vérité ? Comment ôter les masques qui cachent notre coupable négligence ?” Elle a apporté son témoignage personnel sur le fait que les abus sexuels ne sont pas seulement un problème de l’hémisphère nord. Elle a aussi mis en cause, frontalement, la culture cléricale : “Essentielle sans aucun doute serait, dans les séminaires et la formation permanente des prêtres, des religieux/religieuses et des évêques, une instruction claire et équilibrée sur la sexualité…”– “Je m’inquiète quand je vois, à Rome ou ailleurs, traiter les jeunes séminaristes comme s’ils étaient plus spéciaux que quiconque : ça les encourage, dès le début de leur formation, à se faire une idée fausse de leur statut…”

Mettre en cause la culture cléricale est important, et pas seulement à cause de la nouvelle tentative pour obscurcir la crise des abus sexuels en faisant des homosexuels son bouc émissaire. [...] Le péché et le crime des abus sexuels harcèlera la race humaine aussi longtemps qu’elle vivra. Ce qui a transformé cela en crise, c’est l’étouffement des abus, l’empathie envers les agresseurs et non envers les victimes, et la perversion de l’idée théologique de scandale.

A tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, le message de clôture du pape a martelé qu’il attendait de réels changements, non des promesses vides…

Divers médias rapportent que des groupes de défense des victimes se disent insatisfaits du sommet du Vatican, et proposent certaines pistes d’action. [L’une des forces de ce sommet fut l’attention portée à la parole des victimes], mais ce ne sont pas leurs groupes de défense qui détermineront la politique de l’Eglise. Il est devenu clair lors du sommet que les leaders de l’Eglise comprennent qu’elle est en procès. Comme dans un procès la victime doit être entendue ; dans beaucoup de systèmes judiciaires, la famille d’une victime peut s’adresser à la cour avant la sentence ; le rôle de premier plan donné aux victimes lors du sommet doit être vu comme la pierre de touche de tout effort de réforme… Mais la victime ne peut remplacer le rôle des évêques dans le changement de la culture cléricale.

Quoi ? Les évêques vont se juger eux-mêmes, avec le pape en instance finale ? Oui. Dans un procès civil, si l’un des juges est personnellement impliqué dans le dossier, il doit se récuser. Cela ne veut pas dire que tous les juges doivent se récuser. Quand le scandale des abus sexuels a frappé l’université de Pennsylvanie, les tribunaux ont poursuivi les crimes : mais il revenait aux officiels de l’université d’évincer ceux qui devaient l’être, de les remplacer par des gens acquis à la tolérance zéro des abus sexuels, et de démontrer à tout le monde qu’ils avaient fait le nettoyage. [...]

Les évêques ont provoqué un désastre – et c’est à eux d’y remédier. Il y a place pour une implication des laïcs, il doit s’instaurer des procédures claires de responsabilité et de transparence, mais les évêques ne peuvent pas faire réaliser par l’extérieur les nécessaires réformes structurelles, juridiques et spirituelles. Ils doivent les conduire. Durant ces derniers jours ils ont semblé déterminés, mais tout reste à faire, et c’est au pape de vérifier. Je tiens le pari que François le fera. >>



National Catholic Reporter, 25/02

[1] Certains de nos grands médias (relayant des allégations extrémistes) répandent que le Vatican a censuré les propositions des évêques US “parce qu’elles étaient concrètes” ! En réalité, le pape a empêché la conférence épiscopale US de bloquer d’avance – par son document – le sommet des 21-24 février. L’aile ultra des évêques US ne cherche pas à réformer l’Eglise, mais à brouiller les cartes pour empêcher François de lancer cette réforme. Cf le coup Vigano… dont l’échec et le démasquage irritent encore, six mois plus tard, certains conservateurs parisiens.