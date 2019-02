Croissance en berne bien avant les gilets jaunes

Un économiste révèle les chiffres du commerce et de l'Insee. Ils ne vont pas dans le sens de l'argumentaire officiel anti-gilets :

Philippe Askenazi (CNRS-ENS) fait le point* sur la "chute de croissance". La classe politique et les médias l'ont imputée dès le début au mouvement social (p.ex.: Challenges 26/11/2018, Figaro Live 5/12, France 3 12/12, etc). Mais :



► « Les difficultés des magasins en dur auraient dû induire un report massif sur le e-commerce. Les principaux sites ont maintenu leurs délais de livraison, et les blocages des dépôts ont été rares et ponctuels. Or les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) révèlent l'absence de ruée chez ses adhérents...»

► « Dès le mois de février 2018, [l'indice Insee de confiance des ménages] entame une descente. En mai, il passe sous sa moyenne historique. En septembre, il est au plus bas depuis avril 2016... Ces chiffres auraient dû laisser prévoir un gros coup de frein à la consommation à la fin de l'année 2018. Gilets jaunes ou pas. »



► « La confiance s'est effondrée en novembre, notamment les 'possibilités d'achats'. Difficile d'incriminer les gilets jaunes : l'enquête a été menée dans la première partie du mois, et l'acte 1 fut le 17 novembre...»

► « On peut donc se demander si les dirigeants économiques, en imaginant des Français myopes qui auraient besoin de 'pédagogie' pour comprendre les avantages des réformes, n'ont pas été, eux, aveugles devant la montée d'un mécontentement social qui ressortait des enquêtes dès le printemps. »



* Le Monde éco & entreprise, 22/02.