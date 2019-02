Tremblez, GAFAM, l'Elysée va "prendre des actes"

Emmanuel Macron fera-t-il réellement voter des lois incompatibles avec le néolibéralisme numérique ? Ce serait singulier. Et que dire de "l'exemple allemand" invoqué par M. Mahjoubi :

Emmanuel Macron s'y est engagé le 19 février à Quatzenheim : il va "prendre des actes" (curieuse formule) pour mettre hors d'état de nuire les individus haineux. Il l'a confirmé le 20 février au dîner du CRIF : dès le mois de mai, une loi numérique sera débattue "pour accélérer le retrait des propos antisémites et responsabiliser davantage les plateformes".



On est curieux de voir comment va s'y prendre le jeune président libéral, affronté ici au pilier (numérique) de la "nouvelle économie"... libérale.

En effet, de quoi parle-t-il ? Des propos haineux qui prolifèrent sur la Toile. Où prolifèrent-ils ? Sur certains sites extrêmes, mais principalement sur les réseaux "sociaux". Or : 1. profitant de la mondialité et de l'absence de régulation (dogmes économiques néolibéraux), les sites extrêmes sont domiciliés hors de France ; 2. les géants numériques (Twitter, Facebook etc) font la sourde oreille, car

<< ...les entreprises américaines ont développé un concept spécieux qui semble se substituer aux dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Ce concept est dénommé : "termes du service" ou "standards de la communauté". Qui fixe la règle ? Les internautes ? Non, ce sont lesdites sociétés qui fixent la règle. D'autre part, les sociétés américaines ont en tête le premier amendement de la Constitution américaine. La logique est américaine. Faire bouger ces mastodontes, nés dans l’environnement juridique américain où la liberté de parole est moins encadrée, est chose compliquée... >> (L'Arche, 15/01/2018)

"Faire bouger ces mastodontes" sera d'autant plus dur à M. Macron qu'il a déroulé le tapis rouge aux grandes entreprises étrangères, majoritairement américaines, à Versailles le 21 janvier lors de son raout Choose France. Peut-on promettre toutes facilities au business US (qui voudrait imposer partout la loi US)... mais en même temps "prendre des actes" en sens contraire ?

Il y a l'exemple allemand, nous dit Mounir Mahjoubi. Certes : la Netzwerkdurchsetzungsgesetz ("loi de mise en oeuvre du Net"), alias "NetDG", oblige les réseaux sociaux à retirer "dans les 24 h après le signalement" un contenu "manifestement haineux". Si le caractère illégal est moins évident, les réseaux disposent "d'une semaine" pour réagir. Le non-respect de ces délais expose les contrevenants à une amende "pouvant aller jusqu'à 50 millions d’euros"... La chose serait impressionnante si elle était appliquée, en grand et par les tribunaux du pays ; mais elle se réduit pratiquement à déléguer aux géants du Web le pouvoir de trier les contenus. Ce qui revient à dire : "Article 1, les plateformes sont sous surveillance ; article 2, l'application de l'article 1 est à la discrétion des plateformes".



Bon courage, Jupiter.