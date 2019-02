Ce que dit Finkielkraut embrouille ses "défenseurs"

En constatant l'origine banlieusarde du nouvel antisémitisme, Alain Finkielkraut gêne la mobilisation PS-BHL – faite officiellement “pour défendre le philosophe et le juif” mais visant d'autres cibles que ses insulteurs réels... Ce qui ajoute de la confusion à la confusion, comme le note Philippe Grasset dans son blog :

http://www.dedefensa.org/article/lantisemitisme-en-premie...

Philippe Grasset

<< L’intérêt de cette situation, “dramatisée” par l’incident Finkielkraut, c’est bien entendu de voir combien, à partir d’une affirmation qui devrait faire l’unanimité et qui a fait à peu près cette unanimité au départ (affirmation et dénonciation du “renouveau de l’antisémitisme”), on aboutit à une cacophonie extraordinaire, à des polémiques furieuses et à des contradictions révélatrices (la victime de l’agression qui se retourne, simplement en énonçant les faits, contre ceux qui ont été les plus fiévreux et les plus rapides à condamner cette agression, c’est-à-dire à voler à son secours). Il y a là une description de plus de la profondeur extrême du désordre caractérisant la situation française et de la tension psychologique qui lui donne sa dynamique ; même si elle n’apporte rien de fondamentalement nouveau, cette seule description accroit ce désordre extrême et la tension psychologique par le canal du système de la communication... >>



► De cette confusion (involontaire ou non), pas de meilleur exemple que le propos de Marlène Schiappa dans... Valeurs actuelles, cette semaine : "Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique..." Dérapant ainsi à fond, la secrétaire d'Etat amalgame l'antisémitisme et l'islamisme, donc l'homophobie, donc la "violence des mots" : et donc "la Manif pour tous", étant acquis – dans le milieu de Mme Schiappa – que la MPT était "d'une incroyable violence verbale". Chose évidemment fausse, mais admise et répétée en boucle par ce milieu depuis cinq ans... On peut reprocher bien des choses à la MPT post-2013 : notamment son manque de lucidité et son tropisme partisan (d'où la mainmise droitière et l'obtus Sens Commun), sur fond de longues réticences bourgeoises envers le pape ; mais prétendre comme Mme Schiappa que la MPT était "agressive", c'est montrer que l'on n'avait pas suivi les événements à l'époque. Et que l'on ne s'est pas informé.e depuis ! Mais cette ignorance permet au joyeux petit monde des Schiappa de ressentir comme "agressivité" (d'autrui) tout désaccord sur une question de fond, voire tout refus de suivre une mode. Et contre les "agressifs" imaginés, M. Castaner prévoit "des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux". C'est du Molière.

ps – Dans le reste de l'article de Philippe Grasset, je n'approuve évidemment pas tout.