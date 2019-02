Aux USA aussi, le paradoxe vicieux des ultras

Des deux côtés de l’Atlantique, des ultra-conservateurs politisés cherchent à utiliser le scandale de moeurs dans l’Eglise pour empêcher paradoxalement la réforme de celle-ci… et même exhumer les slogans lefebvristes, cinquante ans après Vatican II ! Extrait d’un article de Michael S. Winters :

<< ...Ceux dont la foi a été ébranlée quand ils ont constaté que quelqu’un qu’ils estimaient était capable de tels crimes, puissent-ils trouver réconfort dans la parole de saint Paul que nous avons tous entendue dimanche à la messe : “Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.” Notre foi n’est enracinée en rien d’autre que la mort et résurrection du Seigneur Jésus. S’Il abandonnait l’Eglise, nous la quitterions avec Lui – mais Il a promis de ne jamais l’abandonner, et le Seigneur tient ses promesses.

Il est impossible d’assimiler à un souci des victimes les efforts de certains pour exploiter le cas McCarrick dans des intentions autres et incongrues. Laissons cela au Raymond Arroyo d’EWTN, dont l’exécrable show télévisé [photo ci-dessus] ne cesse d’oublier l’essence du christianisme et d’essayer d’utiliser l’affaire McCarrick pour nuire aux gens qu’il n’aime pas…

Autre chose méprisable et plus étrange encore : la tribune du théologien Chad Pecknold (Catholic University – Washington) dans le New York Post. […] Il est complaisant envers Carlo Vigano, l’ex-nonce déloyal, qui mentit au pape Benoît XVI et sur le pape François. Pecknold imagine de vastes forces en action dans les crimes de McCarrick qui, à son avis, “personnifiait l’esprit qui balaya l’Eglise dans les premières années de l’après-concile […] Réduire McCarrick à l’état laïc est un jugement porté non seulement contre cet homme mais aussi contre cet esprit de rébellion”. C’est une façon de voir le deuxième concile du Vatican et ses suites ; mais la rébellion n’était pas dans l’esprit de la plupart de ceux qui voulurent alors ressourcer l’Eglise pour qu’elle affronte les nouveaux temps : ils se voyaient comme des gens de foi tentant de dégager l’Evangile des scories culturelles et intellectuelles du XIXe siècle. Leur but était de rénover l’Eglise, non de la démolir. Et s’il y eut alors, effectivement, un certain nombre de dérapages [doctrinaux et liturgiques], aucun d’eux n’a impliqué McCarrick. Au contraire : je l’ai vu, présidant une messe et voyant que l’assistance ne s’agenouillait pas pour la prière eucharistique, arrêter la liturgie jusqu’à ce que tout le monde se soit mis à genoux.

Pecknold affirme que beaucoup, dans l’Eglise postconciliaire, devinrent “obsédés d’ouverture au monde au point de tourner les autels face au peuple plutôt qu’à Jésus mourant sur la croix”. On a le droit de voir le retournement de l’autel comme un retour à la pratique de la primitive Eglise pour évoquer la Cène ; on a aussi le droit de préférer faire face à l’orient liturgique pour évoquer d’autres symboles importants ; mais qu’est-ce que l’orientation de l’autel a à voir avec McCarrick abusant des mineurs et des séminaristes ? Ce genre d’amalgames vicieux est normal de la part de LifeSiteNews ou ChurchMilitant [sites intégristes]. L’est-il de la part d’un universitaire catholique ? ou d’EWTN ? D’accord, EWTN a toujours diffusé des mensonges. Mais dans l’émission d’Arroyo, l’ampleur des attaques constantes contre le pape et ses collaborateurs est sidérante. Où est passé Michael Warsaw, le président d’EWTN ? Où est passé l’évêque de Birmingham, Alabama, où est installée EWTN ? Je l’ai déjà dit et le redirai, les évêques de ce pays ont le devoir d’éteindre cette ébullition médiatique. C’était déjà évident lors de la visite apostolique au couvent de Mère Angelica [fondatrice de cette radio] en 2000. C’est devenu encore plus évident depuis… >>