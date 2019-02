Climat : l'action des jeunes devrait réjouir les catholiques

Ma chronique d'hier à Radio Espérance (Auvergne / Rhône-Alpes) :

<< Parmi tous les sérieux soucis de ce temps, et à propos du plus redoutable puisqu’il concerne la planète c’est-à-dire l’avenir de l’humanité, voici en tous cas une bonne nouvelle : nous ne sommes plus dans le déni. Des pans entiers de l’opinion publique s’éveillent à une prise de conscience. Bientôt le danger climatique ne sera plus nié que par Donald Trump !

Il y a près de trente ans, le 1er janvier 1990, saint Jean-Paul II appelait déjà les catholiques du monde entier à cette prise de conscience. Il y a trois ans, l’encyclique Laudato Si’ les y appelait de nouveau, parce que la responsabilité environnementale fait partie du bien commun que le chrétien doit servir. Je cite l’encyclique : « L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent. Il y a, certes, d’autres facteurs, mais de nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres) émis surtout à cause de l’activité humaine... »



La prise de conscience progresse dans tous les milieux. Lancée le 18 décembre, la pétition contre l'inaction face au dérèglement climatique a réuni plus de 2 millions de signatures.

Le 14 février, le Premier ministre Edouard Philippe a accueilli des représentants des quatre ONG signataires. Que reprochent ces ONG au gouvernement ? De ne pas respecter les objectifs qu’il s’est fixés sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, sur le développement des énergies renouvelables et sur l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elles demandent, je les cite, «une fiscalité socialement juste», «un service public de la rénovation des logements» et de «donner à toutes et tous la possibilité de se déplacer sans polluer, de se nourrir de manière saine et durable».

Et les jeunes prennent la tête du mouvement. Voici le Manifeste de la jeunesse pour le climat, publié mardi par un groupe d’étudiants franciliens. Je cite : «Nous, la jeunesse, sommes nés dans un modèle de société mondialisé responsable de la catastrophe environnementale et sociale actuelle, et c’est notre futur qui se dérobe sous nos yeux.» Ces étudiants appellent à placer la lutte contre le dérèglement climatique (et donc leur avenir direct) parmi les priorités politiques en France. Des centaines de milliers de lycéens manifestent en Belgique, en Australie, en Allemagne. Le Royaume-Uni va vivre sa première grève nationale pour le climat… Mais oui, ce sont de bonnes nouvelles et qui doivent nous réjouir, nous catholiques, puisque nos papes appelaient à cette mobilisation depuis des dizaines d’années. A la semaine prochaine ! >>