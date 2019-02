Vatican : sommet d'évêques contre la pédophilie

Un "sommet" d'évêques convoqués par le pape François se tient cette semaine au Vatican. Objectif : prendre partout des mesures concrètes pour la protection des mineurs, notamment face aux abus sexuels... Ce qui appelle une série de précisions :



À la clé : les enquêtes civiles qui ont établi, dans plusieurs pays, le grand nombre d'abus commis depuis plus d'un demi-siècle... Deux questions structurelles se posent ainsi : 1. pourquoi le clergé attire lui aussi des prédateurs sexuels, chose monstrueusement incompatible avec la foi chrétienne ; 2. comment des évêques ont pu couvrir ces actes pédophiles en escamotant leurs auteurs, "oubliant" ainsi la gravité des actes et de leurs dégâts humains.

Deux sortes de partisaneries déforment la vision de ce dossier :

► Hors de l'Eglise, certains veulent voir la cause des abus sexuels dans le christianisme lui-même auquel ils prêtent une "négation de la chair" pourtant contraire à la pensée judéo-chrétienne fondamentale (même si des déviances sont allées dans ce sens au fil des siècles)... D'autres attribuent la pédophilie "au célibat sacerdotal" : ce qui n'a aucun sens, tous les criminologues sachant que la majorité des abus sur mineurs sont commis dans des familles par des hommes mariés.

► Dans l'Eglise, deux extrémismes inverses déforment eux aussi la question : 1. le courant politically-correct attribue la pédophilie à l'absence de prêtresses dans le clergé catholique : affirmation elle aussi privée de sens, les deux questions n'ayant aucun rapport ; 2. le courant d'ultra-droite affirme que : a) les abus sexuels viendraient "du progressisme" voire "de Vatican II", grief inepte puisque des communautés traditionnelles ont vécu ce genre de cas ; b) les actes pédophiles seraient "un effet nécessaire de l'homosexualité", ce qui est évidemment faux.

On sait aussi que des doctrinaires dénonciateurs du "lobby homosexuel" – et protecteurs d'agités ultras – peuvent ne pas être eux-mêmes d'une hétérosexualité galopante ; schizophrénie dont le milieu clérical n'a d'ailleurs pas le monopole, mais qui sera favorisée tant que ce milieu ressemblera à un club d'hommes. Comment le féminiser tout en maintenant la masculinité du sacerdoce ? C'est le problème.



Prétendre éradiquer l'homosexualité dans le catholicisme (comme dans n'importe quel autre milieu) serait de toute façon une utopie. En revanche, la moindre des choses serait de faire appliquer concrètement – par tous les diocèses – la répression pénale et canonique des abus sexuels, principe édicté d'assez longue date par le Vatican. Se posent alors deux questions : 1. s'assurer de la lucidité et de la bonne volonté de chaque évêque dans le monde ; 2. entreprendre l'éradication (celle-là est possible) de ce que le pape François nomme "le cléricalisme", perversion du système clérical cherchant à se préserver lui-même au lieu de rendre justice à des victimes.



Le pape parviendra-t-il à donner cette impulsion générale ? Pour cela il a pris quatre collaborateurs : le jésuite Federico Lombardi, engagé dans la lutte contre la pédophilie ; le jésuite Hans Zollner, spécialiste de la question ; l'archevêque de Malte Charles Scicluna, agent papal n°1 dans l'action anti-pédophilie ; le cardinal archevêque de Bombay Oswald Gracias, premier prélat d'Asie à avoir alerté ses collègues ; et le cardinal archevêque de Chicago Blase Cupich, voix du pape aux Etats-Unis (donc bête noire des ultras des deux côtés de l'Atlantique).

On ne pourra empêcher des médias de maintenir que "rien ne se fait" et que l'Eglise "garde le silence" (bien que ce soit faux depuis longtemps). Ni empêcher les adversaires de l'Eglise d'utiliser contre elle le drame dans lequel elle s'était enfermée au fil du temps.. Mais on peut prier. On peut aussi s'informer et en parler autour de nous, pour aider le public à voir la situation comme elle est.