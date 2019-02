Régis Debray, 'Le Monde' et l’Europe colonie américaine

Debray inaugure chez Gallimard une collection de libelles avec un texte intitulé L’Europe fantôme. Le plus symptomatique n’est pas ce texte mais la façon (inédite) dont Le Monde le présente :

Le Monde 15/02 (extrait), présentant le livre :

<< Régis Debray voit dans l’Union européenne un pion aux mains des Américains, maîtres de l’échiquier mondial depuis l’effondrement du monde soviétique. L’originalité de son analyse vient de ce qu’il considère que les Etats-Unis ne conquirent pas tant l’Europe qu’ils profitèrent d’un "vide" provoqué par un processus d’ "inculturation", autrement dit par la dissolution de l’européanité dans l’occidentalité américanisée. […] Cette inculturation, c’est celle des langues européennes, supplantées par l’anglais "globish". Celle, aussi, de la politique qui, née dans l’agora athénienne, s’est mise au service de l’économie, conformément à l’adage anglo-saxon du laisser-faire. Celle, enfin, du peuple même, auquel se sont substitués des individus en quête de bonheur individuel, aspirant au statut de people… S’il manque peut-être de nuance, le tableau lucide que Régis Debray brosse de l’Europe n’est pas sans trouver des échos avec la crise de légitimité dont fait l’objet l’UE. >>

Extrait du livre :

<< Ce n’est pas par servilité mais par inculturation que l’extraterritorialité du droit américain est vécue comme naturelle [en Europe]. On ne comprendrait pas sinon qu’on accepte […] d’être taxé (acier et aluminium), racketté (les banques), écouté (la NSA), pris en otage (l’automobile allemande), commandé ou décommandé in extremis (militairement), soumis au chantage (nos entreprises en Iran), etc. L’hyperpuissance a obtenu sa naturalisation, et nous vivons comme nôtres ses conflits domestiques. […] L’Union européenne tourne au mantra quand l’européanité se voit dissoute dans l’occidentalité, dont le centre de gravité a franchi l’Atlantique. Rome n’est plus dans Rome… >>





Commentaire

► L’américanisation prive de contenu la plupart de nos postures politiques actuelles : 1. La posture des “européistes”, bien entendu ! La machine UE tourne à vide mais ils persistent dans des slogans, en forme d’inexactitudes (“l’Europe a produit 70 ans de paix”) ou d’inepties (“grâce à l’Europe les gens peuvent voyager”) masquant cette réalité : l’Europe colonie américaine... 2. Et la posture de beaucoup d’anti-européistes : que ce soient nos pseudo-souverainistes mais disciples de Milton Friedman comme les Gave (notre note du /2) ; ou nos clones gaulois de l’Alt-Right US, dont ils ont emprunté tous les codes depuis cinq ans : “identitaires” (?) français faisant le voyage de Washington pour aller flagorner la droite US ultra !

► La situation en est au point où même la grande presse parisienne de référence doit constater le dépérissement de la construction européenne et l’absorption du Vieux Continent dans l’espace américain. Cette "lucidité", comme dit Le Monde, est bonne, mais tardive. Va-t-on mourir guéris ?