Abus, prélats gays et catholicisme : débat chaotique

Dans l'abondance des controverses, reprécisons les choses :



► Aux yeux du chrétien, l'abus sexuel d'un prêtre sur un enfant est non seulement un crime pénal, mais une monstruosité métaphysique. Elle ouvre sur l'abîme. Il faudrait être Bernanos pour en parler avec l'ampleur nécessaire.

► Le pape François en août 2018 (Lettre au peuple de Dieu) a dit la chose essentielle en indiquant que la monstruosité de l'abus est redoublée par "le cléricalisme" : perversion du système hiérarchique préférant sa propre sécurité à la justice due aux victimes.

► Remédier à tout cela sera complexe. Cela suppose non seulement la rigueur canonique et pénale, mais une réforme radicale des structures de l'Eglise pour éliminer le cléricalisme et ajuster la formation des prêtres aux conditions de la société. Il s'agit d'un recentrage sur l'essentiel évangélique, sans quoi l'impression de non-sens prévaudra : la raison d'être de l'Eglise ne sera plus du tout visible dans le monde d'aujourd'hui.



► Ce déphasage déjà largement installé n'a fait que s'aggraver avec le scandale des abus. Une vaste "réforme catholique" est donc urgente. Sa nécessité est connue dans l'Eglise, et soutenue par l'aile marchante avec le pape François (cf. notamment ses discours à la Curie).

► C'est d'ailleurs ce qui vaut au pape la haine de l'aile "conservatrice". Elle recourt aux manoeuvres les plus cyniques, comme le fit en 2018 le groupe Vigano, qui visait à abattre François avant qu'il ne fasse avancer l'Eglise dans la voie de la dé-cléricalisation.

► Il existe aussi en France une aile "progressiste" (label emprunté à un parti politique dont elle est proche), et qui cherche – comme les "conservateurs" mais pour des raisons inverses – à exploiter le chaos actuel. Là il s'agit de défaire la cohérence spirituelle des catholiques... Les "progressistes" poussent les médias à croire que les abus sexuels sont liés non seulement au cléricalisme masculin, mais à des éléments du corpus de la foi catholique, qu'il conviendrait donc de déstructurer et de disperser pour être enfin des baptisés postmodernes.

► Sans oublier le LGBTQ : il profite du scandale des prélats gays pour discréditer ce que dit l'Eglise en bioéthique...



► Tous ces facteurs entremêlés suscitent dans les médias un débat chaotique. Des porte-parole officiels de l'Eglise y participent eux aussi, pour : 1. assumer en bloc l'atrocité du scandale des abus, 2. parler des réformes nécessaires, 3. expliquer néanmoins qu'il ne faut pas tout confondre : la pédophilie ne vient pas du célibat, la chasteté n'est pas un crime, la foi aux articles du Credo n'est pas une névrose.

Comme disait le vieux sarcasme chinois, voici qu'il nous est donné de "vivre une époque intéressante".