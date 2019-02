L'imposture tapageuse du "libéral-conservatisme"

Par exemple, qui donc va figurer sur la liste Dupont-Aignan ? Une double incarnation de l'ultralibéralisme : Emmanuelle Gave (photo) en n° 4, et son papa – l'effarant Charles – en mécène :

En quatrième position sur la liste Dupont-Aignan aux européennes, on va trouver l'une des Pétulantes du libéral-conservatisme : l'avocate Emmanuelle Gave qui apporte "une touche libérale radicale" au souverainisme, puisqu'elle a "un pied dans les milieux de la finance, l'autre dans la cathosphère..." (L'Opinion 11/02).

Ainsi Mme Gave est une contradiction vivante : le libéralisme – surtout "radical" – étant incompatible avec le catholicisme, comme tout le monde peut le vérifier en lisant Laudato Si', Evangelii gaudium ou n'importe laquelle des encycliques sociales depuis Léon XIII.

Mme Gave se définit elle-même comme "libérale-conservatrice". C'est un mensonge en forme d'oxymore, puisque le libéralisme réalisé exclut de "conserver" quoi que ce soit (sinon l'accumulation du capital au profit de quelques-uns). Mais cet oxymore est le label d'un certain clan franco-américain : celui des cathos tournant le dos aux encycliques.

L'avocate est surtout la fille de l'idéologue ultralibéral Charles Gave, auteur de l'immortel opus Un libéral nommé Jésus (2005). A 76 ans, cet "économiste" est; en fait, président d'une société de conseil en allocation d'actifs aux gérants de fonds basée... à Hong-Kong. Disciple de Milton Friedman qui préfaça son premier livre, M. Gave enseigne que la lutte finale divise le monde en deux camps : le "communautarisme religieux islamique" et le "modèle individualiste anglo-saxon". Dualisme tordu ! D'autant que l'individualisme anglo-saxon est un euphémisme pour désigner la transformation des sociétés en poussière de consommateurs et la liquidation de tout ce qui n'est pas marchandisable : ce qui exclut toute "conservation" au sens français du terme... M. Gave est un "conservateur" à l'américaine : c'est-à-dire un déstabilisateur, inclus dans le système que les "conservateurs" français croient combattre...

Ce personnage doit néanmoins figurer – comme sa fille – sur la liste Dupont-Aignan, à laquelle il apporte (selon L'Opinion) 2 millions d'euros !

La présence d'ultralibéraux dans des groupes souverainistes, ou la politique antisociale démentielle de libéraux-populistes comme Viktor Orban, prouve une fois de plus ce que nous ne cessons de dire ici depuis dix ans : toute posture "conservatrice" ou "patriote" est une im-posture si elle accepte le système économique global qui formate notre société (et qui est donc la cause de ce que les "conservateurs" et les "patriotes" disent déplorer).

Ce critère est inexorable ; il démasque (s'il en était encore besoin) les sites et médias de droite qui acclament l'arrivée des Gave... Il démasque également Mme Le Pen. Et a fortiori sa nièce.

M. Charles Gave, auteur d'Un libéral nommé Jésus