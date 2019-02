Les interviews oubliées d’Hitler aux journaux occidentaux

L’aveuglement délibéré de professionnels de la presse et de la politique occidentales, prolongé pendant huit ans ! C’est le sujet du nouveau livre d’Eric Branca, plein de révélations sidérantes :

Dans sa précédente enquête (L’Ami américain [1]), Eric Branca révélait la francophobie récurrente de Washington : inaperçue d’une majorité de Français qui ne veulent pas la voir, cette francophobie – historique, politique, économique et culturelle – n’avait pas encore été étudiée. Sur Hitler, en revanche, les travaux d’historiens sont nombreux [2]., mais le nouveau livre d’Eric Branca (Les entretiens oubliés d’Hitler, Perrin) met au jour un angle inattendu et profondément dérangeant : l’aveuglement de professionnels de la presse et de la politique occidentales devant le programme hitlérien qui se réalisait pourtant sous leurs yeux. Dans ces cas-là l’optimisme est une “fausse espérance à l’usage des lâches et des imbéciles”, écrira plus tard Bernanos.

Ces entretiens oubliés sont quinze interviews publiées de 1923 à 1940, pour la plupart dans les grands médias libéraux des deux rives de l’Atlantique : CBS, New York Times, New York Herald, Daily Mirror, Paris-Soir, Paris-Midi, L’Illustration. On y voit le Führer séduire ses interlocuteurs, hommes ou femmes, et ceux-ci entrer dans ses vues – tant ils veulent croire (comme disait la chanson de Maurice Chevalier) que “tout ça s’arrangera”… “Ils veulent croire et surtout faire croire à leurs lecteurs qu’Hitler dit la vérité quand il défend la paix. Et, faute suprême, évitent de lui poser les questions auxquelles il ne veut pas répondre”, souligne Branca dans son préambule.

Par exemple : interviewant Hitler en 1934 pour Le Matin qui tire à 400 000 exemplaires, le député Jean Goy (vice-président de l’Union nationale des combattants) dit vouloir empêcher les Français de céder à “je ne sais quelle panique démoralisante”. Moyennant quoi le chef du IIIe Reich assure aux lecteurs du Matin qu’eux et lui – anciens combattants donc pacifistes – ne veulent qu’ “imposer la paix au monde”.

Autre exemple : en 1936, Titaÿna (Elisabeth Sauvy, sœur d’Alfred) est envoyée à Berlin par Paris-Soir qui tire à un million d’exemplaires ; elle présentera à sa foule de lecteurs français un Hitler parlant benoîtement de “justice” et de “conscience humaine”…

Après la naïveté.française, la naïveté américaine : par exemple lorsque le NY Herald (1934) publie un entretien dans lequel Hitler, au lendemain de la Nuit des longs couteaux, disserte sur la communication planétaire, l’interdépendance du monde des affaires et les risques de Wall Street.

Aux USA le business va plus loin que d’interviewer Hitler. En 1934, l’agence new-yorkaise Associated Press accepte la loi hitlérienne sur la presse (avec ses clauses judéophobes). AP devient ainsi la seule agence étrangère autorisée à travailler en Allemagne : et elle le restera pendant la guerre, diffusant dans le monde la version Goebbels des événements – accompagnée des clichés de deux photographes membres par ailleurs de la SS… Ces derniers prendront le contrôle du desk berlinois de l’agence après le rapatriement de son directeur américain en janvier 1942 ; AP-Berlin continuera ainsi (jusqu’en 1945) à envoyer à Life, au Washington Post ou au Chicago Tribune dépêches et photos, toujours signées des deux SS. Leur signature photo figurera encore en 1948 dans le numéro de Life sur le quatrième anniversaire du Débarquement !

Le livre d’Eric Branca foisonne en révélations de ce calibre. Il en résulte l’image d’un Hitler pionnier du viol des foules moderne, c’est-à-dire de la propagande (qui s’euphémise aujourd’hui en “communication”) : quand Hitler s’exprime dans la presse française après 1933, souligne Branca, “il prend bien soin d’exclure les journaux réputés d’extrême droite… Il préfère Le Matin, grand quotidien pacifiste, ou Paris-Soir, qui se proclame apolitique”. Pour s’adresser aux Anglais, il choisit le Daily Mail ou le Daily Mirror qui ont pour première caractéristique “d’être tirés à plusieurs millions d’exemplaires et d’être lus par des citoyens de toutes tendances”… Il sait quels ressorts actionner pour émouvoir, y compris à l’étranger. Et il connaît les rouages de la grande presse : toujours plus indifférente aux questions de fond, toujours plus hypnotisée par les personnages, elle est déjà prête à tomber dans le piège du people masquant les réalités. Cela donne, par exemple, ces lignes du Matin de 1934, qui seraient à leur place dans les portraits mièvres des médias de 2019 (s’il ne s’agissait en l’occurrence de Hitler) : “Ses yeux sont d’un bleu tendre, d’un bleu lavé des cimes, d’un bleu innocent que seuls possèdent les tout-petits…”

Ce livre est redoutable : il nous instruit presque autant sur notre époque que sur le passé.

► Eric Branca, Les entretiens oubliés d’Hitler, 1923-1940 – Perrin, 301 p., 22 €

[1] ici, notes des 7-9-12/2017,

[2] Ainsi les études récentes de Johann Chapoutot (Gallimard) recensées dans ce blog : La loi du sang, La révolution culturelle nazie, Le nazisme et l’Antiquité.

1936 : Paris-Soir présente l'article de Titaÿna (Elisabeth Sauvy)