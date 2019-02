Le périple solaire de Macron et l'effet "vu-à-la-télé"

Papyrus : Seth harponne le serpent Apophis pour défendre la barque de Rê Les sondages remontent : la majorité des macroniens redeviennent arrogants et défient ce qu'ils croient être un complot des forces du Mal. C'est de leur part une forte erreur d'appréciation :

La Macronie redresse le menton ! Vice-président de l'Assemblée nationale (n'ayant pas déposé une seule proposition de loi), le député Renson s'empresse de déclarer aux médias qu'il est temps de "tourner la page" sur l'affaire Benalla, embrouille due sans doute à un complot populiste italo-russe contre le Président Macron.

Car il faut défendre la barque solaire contre le serpent du Complot, pourfendu par M. Castaner comme Seth pourfend Apophis pour défendre la barque solaire d'Amon-Râ.



Cible des forces du mal (la "lèpre"), le Président est en effet le Râ du système : il déclinait en décembre, il renaît avant le printemps et les siens croient respirer. D'où leur vient cette impression ? De sondages, produits du "vu-à-la-télé" qui était le but du périple dans les départements programmé jusqu'à la mi-mars. Né de la télé en 2016, Macron-Râ veut y renflouer sa barque.



Mais la Macronie a tort de pavoiser : l'effet du Périple sur les profanes diminue déjà. A la sixième séance de Grand Débat Présidentiel ("attendez-je-vous-explique"), l'audience BFM faiblit déjà. C'est la "saturation des chaînes d'info" dénoncée par le socialiste Kanner, qui n'est pas un profane ; c'est la "lassitude des one-man-shows successifs" constatée par le LR Platret. Le PS et LR ont saisi le CSA pour que ces interminables directs, répercutés aux journaux de 20 h, soient soustraits au temps de parole de LREM lors des européennes.

Pour les téléspectateurs, 95 % de la partie médiatisée du Grand Débat national se réduisent à un numéro de "pé-da-go-gie" présidentielle. Mais en quoi M. Macron, et à plus forte raison les "nains de jardin" (François Sureau) de sa majorité, feraient-ils autorité quant à l'avenir du pays ? Le président de la République a une très haute opinion de lui-même et de son destin ; les faits tardent à la confirmer.

Entre le microcosme parisien et la France populaire, la fracture bée depuis décembre. Une autre fracture s'ouvre au sein même de LREM, entre, d'un côté, quelques dizaines de lucides souhaitant être réélus, et, de l'autre côté, une majorité de somnambules plaçant les lois du marché au-dessus des lois sociales. Une troisième fracture s'ouvrira tôt ou tard entre le temple de l'Elysée et le pronaos [*] de Matignon, quand le malaise croissant de M. Philippe égalera celui, naguère, de M. Collomb.

Que pendant ce temps se réduise la fracture morale entre les pauvres et les semi-pauvres (qui jusqu'ici lraitaient les pauvres d'assistés), que se reconstitue ainsi un bloc populaire face au bloc libéral, et le système vacillerait peut-être. Ce ne serait évidemment pas un "68 de droite" à l'usage des enfants de choeur.



__________

[*] vestibule du temple (Antiquité).