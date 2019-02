Huit questions sur la proliférante enquête Benalla

...qui met maintenant en difficulté Matignon ! Voici les interrogations nouvelles qu'elle soulève :

1. Pour quelles raisons les services du Premier ministre ont-ils signalé au parquet leur propre cheffe de la sécurité, la commissaire Poitout, puisqu'elle n'est pas liée (soulignent-ils) aux enregistrements des conversations Benalla-Crase ?

2. A quel niveau de Matignon a été prise (puis exécutée) cette décision de signaler la commissaire ?

3. Pourquoi le résultat de ce signalement a-t-il été une perquisition du procureur de Paris chez Mediapart – et non un additif à l'enquête des juges sur les actes de M. Benalla ? On sait en effet que, dans les enregistrements, les paroles de M. Benalla sur "le patron" et celles de M. Crase sur "les flics" semblent de nature à enrichir l'enquête de dimensions supplémentaires. De même l'apparition de M. Chokri Wakrim, compagnon de la commissaire et partenaire en affaires (notamment russes) de M. Benalla...

4.