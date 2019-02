La Macronie finira-t-elle par menacer les libertés ?

Paroles du président évoquant une mise au pas des médias... Procureurs agissant au nom de "la vie privée" de M. Benalla... Vote d'une "loi anti-casseurs" inutile et dangereuse... Tant d'arrogance s'explique par la nature du macronisme :

Les trois faits se sont succédé en quelques jours.

► 31 janvier – Devant une poignée de journalistes choisis (mais dont l'un parlera), Emmanuel Macron se met à penser tout haut. Il imagine un moyen de contrôler ce que disent les médias : "Le bien public c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'Etat doit financer... Il faut financer des structures qui assurent la neutralité, la vérification de l'information, par une forme de subvention publique assumée..." Le Monde (6/02) a la clémence de ne juger que "curieux" ce propos menaçant. Mais le rêve d'un contrôle d'Etat sur la presse française est incompatible avec les sévérités de M. Macron envers M. Orban, qui régente les médias hongrois.

► 4 février – Deux procureurs tentent de perquisitionner les bureaux du site Mediapart : dans le cadre, disent-ils, d'une enquête ouverte pour "atteinte à l'intimité". Il s'agit de l'intimité de M. Benalla, dont on sait qu'elle est précieuse aux yeux de l'Elysée. Motif : la divulgation par Mediapart de l'enregistrement de la rencontre de MM. Benalla et Crase le 26 juillet ! Rencontre pourtant illégale (interdite par le contrôle judiciaire), et au cours de laquelle M. Benalla dit à quel point "le patron" (M. Macron) le soutient et l'encourage ! Les deux associés font aussi allusion à un contrat qui les lie à un oligarque russe, contrat négocié alors que M. Benalla était encore l'homme de confiance de M. Macron à l'Elysée... Il y a là de quoi intéresser les juges d'instruction. Pourtant, chose déconcertante, c'est objectivement en défense de M. Benalla qu'agissent les deux procureurs : et leur perquisition vise à "griller" la source de l'enregistrement de Mediapart. Ne serait-ce pas une atteinte à la liberté de la presse ?

► 5 février : les députés votent une loi donnant aux préfets le pouvoir d'assigner des gens à résidence les jours de manifestation en raison de leur "comportement" antérieur. Des protestations viennent de presque partout, et même d'avocats amis de M. Macron ! Ainsi Jean-Pierre Mignard : "C'est un pouvoir laissé à la discrétion des préfets, qui vont s'en remettre à des dossiers des renseignements territoriaux. L'autorité qui pourra prendre les mesures de restriction de manifestation ne contrôlera pas la valeur des infos sur lesquelles elle se basera pour prononcer ces mesures. C'est dangereux. Nous sommes face à un pouvoir qui laisse la porte ouverte à l'aléa. Or en démocratie on doit précisément tout faire pour restreindre l'aléa et avoir l'objectivité la plus complète..." Ou François Sureau : "Peut-être un jour devra-t-on passer un permis de manifester qui ne sera délivré qu'à ceux qui auront fait la preuve de l'innocuité de leurs opinions et de l'excellence de ce 'comportement' dont parle le projet de loi..."

Cette série de trois faits, survenant en rafale, montre une dérive de la Macronie vers l'arbitraire. S'en rendent compte même des membres de son groupe parlementaire : cinquante d'entre eux se sont abstenus lors du vote d'hier, pour les raisons indiquées par Sureau et Mignard. Si l'évolution autoritaire de l'Elysée est dénoncée par des dissidents du parti élyséen, c'est qu'il y a péril en la demeure.

Pourquoi cette évolution ? Mis en place pour accomplir à marche forcée un programme ultralibéral obsolète (servir les plus riches, privatiser à outrance, nécroser les services publics), le groupe Macron est rivé à l'idée que ce programme "économique" est la seule chose qui compte. Une telle certitude l'a mené à aggraver la fracture sociale et à créer une fièvre générale. Elle le mène maintenant à vouloir casser le thermomètre, en restreignant des libertés et en jugulant les médias. Ce n'est pas moi qui le dis, ni la droite (mère de cette "loi anti-casseurs" !) : ce sont des macronistes eux-mêmes, ceux du moins qui se souviennent d'être des élus et qui constatent la fièvre de leurs électeurs... Mais parmi les députés ils ne sont que cinquante ; les 257 autres croient encore que Jupiter les a placés sur l'Olympe – un Olympe pour libéraux en folie.