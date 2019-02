La vraie nature du "populisme" de droite

Le parti-pris (révélateur) de Salvini en faveur du grand projet inutile de TGV Lyon-Turin montre les coulisses du populisme de droite... et divise en public la coalition gouvernementale italienne :

La coalition "populiste" italienne va-t-elle éclater à cause de la "TAV" – futur TGV Lyon-Turin – et son tunnel de 57 kilomètres ? On sait que ce grand projet inutile de 8,6 milliards d'euros : 1. coûtera plus cher qu'il ne rapportera (cf. le rapport commandé par le gouvernement), 2. ne profitera qu'à ses constructeurs, 3. entraînera des dégâts environnementaux irréversibles... Il soulève donc de violentes oppositions depuis plusieurs années dans la péninsule, comme nous l'avons relaté naguère : taper Lyon-Turin ici dans la fenêtre RECHERCHER.



Le parti M 5 S, deuxième pilier de la coalition "populiste" actuellement au pouvoir, combat le projet Lyon-Turin depuis l'origine. Hier, le vice-président du Conseil et leader du M 5 S, Luigi Di Maio, a réaffirmé : "Nos promesses électorales seront tenues, la TAV ne se fera pas. Tant que nous serons au gouvernement ce chantier ne s'ouvrira pas."

Mais l'avant-veille, l'autre vice-président du Conseil, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue (ultra-droite), s'était rendu sur le site italien du chantier – le val de Suse – et avait proclamé à grand renfort de superlatifs dignes à la fois de Trump et du Duce : "Il faut mener à bien cet incroyable, exceptionnel ouvrage dont l'Italie devrait être fière dans le monde entier !" En effet le parti de Salvini, flambeau du "populisme" d'ultra-droite en Europe occidentale, est lié à certains des intérêts qui profitent du chantier TAV. Il est également lié aux intérêts gaziers dans le sud de l'Italie, et s'oppose sur tous ces sujets aux populistes du M 5 S. Depuis mars 2017, chaque fois que ceux-ci ont fait une concession à la Ligue dans ces domaines, cela s'est traduit par un recul du M 5 S dans les sondages...

Cette fois, à l'approche des élections européennes, Di Maio réagit contre la Ligue en tapant sur la table : "Si [Salvini] insiste tellement sur la question du TAV, dois-je en conclure que c'est pour rompre l'alliance gouvernementale ?"

S'agissant ce la coalition italienne que nos médias présentent comme le "laboratoire" (?) du populisme en Europe occidentale, l'affaire est symptomatique. Elle montre que le populisme de droite est un mensonge, contrairement à ce que veulent croire les naïfs.



Il y a mensonge quand on refuse de voir la vraie nature de la crise de société. Celle-ci vient de la domination de l'économie financière, qui rend absurde le vivre-ensemble en abolissant les dimensions humaines qui lui donnaient sens ; processus expliqué avec force par le pape François dans Laudato Si'. Refuser de voir cela (l'ensemble du problème), détourner l'attention du public sur certains effets dont on cache la cause, c'est la méthode des "populistes" de droite. Elle dissimule leur véritable fonction : ils sont liés aux milieux économiques ultralibéraux, comme on le voit en Italie avec la Ligue, en Hongrie avec les folies anti-salariés de Viktor Orban, etc. C'est une vieille habitude à droite : Dino Risi la satirisait en 1975 dans son film La Marche sur Rome où Gassmann et Tognazzi, chemises noires de base, constatent comment Mussolini bafoue point par point les prétentions sociales de son programme. Pour paraphraser Hegel : l'histoire se répète en farce – et ne fait pas rire.