"Ça te donne envie de casser la télé..."

Critiquant le traitement des manifs, des journalistes se demandent ce matin (21 ans après le livre de Serge Halimi !) si leurs médias, par hasard, ne seraient pas les chiens de garde du système ultralibéral :

"En ne rencontrant que des 'décideurs', en se dévoyant dans une société de cour et d'argent, en se transformant en machine à propagande de la pensée de marché, le journalisme s'est enfermé dans une classe et dans une caste. Il a perdu des lecteurs et son crédit. Il a précipité l'appauvrissement du débat public..." C'est ce que constatait Serge Halimi en 1997 dans son petit livre Les nouveaux chiens de garde (Liber-Raisons d'agir). Le diagnostic se confirme toujours plus, et touche la plupart des médias [*].

Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel (rapport de la semaine dernière), 88 % des personnes présentées en 2018 dans les programmes d'information télévisée appartiennent aux catégories professionnelles supérieures ; les classes moyennes et populaires n'apparaissent presque pas.

D'autre part, l'explosion populaire des réseaux sociaux a ringardisé radios et chaînes en tant que sources d'information. Elles croient se relégitimer en se haussant à la posture de maîtresses de morale et donneuses de leçons : mais ce réflexe irrite encore plus le public, auprès duquel beaucoup de journalistes se sont déconsidérés par leur parti-pris macronien...



D'où cet examen de conscience imprévu, sur six pleines pages dans Libération. Extraits :

<< Brice Couturier, chroniqueur sur France Culture : "Désormais l'information nous devance sur les réseaux sociaux. Nous avons réagi en idéologisant à mort, en devenant des directeurs de conscience. [...] Au lieu d'expliquer, on souffle sur des clivages idéologiques faciles. Les gens l'ont très bien compris, et ça les énerve." >> (Couturier est bien placé pour décrire le symptôme, étant lui-même macroniste "à mort" !)



<< "On s'est pris au jeu de Macron, concède une figure de LCI. On a peut-être manqué de discernement. Il nous a fascinés, intéressés. Éblouis au point de manquer de recul ? [...] On s'est peut-être emballés..." >>

<< "Dans le milieu [médiatique], la remise en cause du système global est faible, raconte Elodie Safaris, ex-iTélé. On accepte le monde libéral et capitalisé. [...] Dans les moments d'élections, on voit que tout le monde a à peu près les mêmes idées..." >>

Cette entropie s'aggrave des "solutions pas chères" dictées aux radios et chaînes par de nouveaux propriétaires, financiers soucieux seulement de comprimer les budgets. C'est ce qui explique la raréfaction des grands reportages et la démultiplication des "débats" : plateaux de plus en plus peuplés de représentant(e)s d' "agences de communication" dont ils sont parfois le seul (la seule) membre ; ces "communicants" sont présenté(e)s comme expert(e)s en politique, puisque la politique se réduit aujourd'hui au "communiquer" – c'est-à-dire au quasi-néant de la pensée unique, imposée depuis plus de trente ans et réchampie [**] aujourd'hui par l'ex-jeune homme de l'Elysée.



Sans compter les éditorialistes et chroniqueurs...

<< ...qui passent des heures en plateau à commenter l'actualité. À force de pérorer sur tout et rien, y compris sur les sujets dont ils ne sont pas de grands spécialistes, ils essoufflent sur le fond une formule pourtant efficace au vu des résultats d'audience. "C'est du bla-bla-bla, du vide, ça meuble en permanence. C'est insupportable, ça te donne envie de casser la télé", s'emporte Nolwenn Le Blevennec, rédactrice en chef de Rue89 à L'Obs. >>

L'envie de "casser la télé" vient même à des journalistes ? C'est ce que l'on aurait envie d'apprendre au député LREM qui nous expliquait vers 15 h 30 avec componction, sur LCI ou BFM (je ne sais plus), son chagrin de voir les gilets jaunes détester les chaînes d'info. Ce n'est pas sur les bancs macronistes de l'Assemblée que l'on aurait ce vilain sentiment... Quelqu'un devrait expliquer à l'honorable parlementaire ce qui s'est passé en décembre dans la tête de travailleurs rentrant de la manif, allumant la télévision et découvrant – sur des chaînes qu'ils ne pratiquaient pas souvent jusqu'alors – ce que Serge Halimi dénonçait déjà il y a 21 ans.

__________

[*] Y compris certains de ceux qui font métier de catholicisme mais parlent comme M. Beigbeder plutôt que comme le pape ! Ils pensent à leur budget, or les donateurs se font rares depuis la hausse de la CSG et la suppression de l'ISF (par... leur ami Macron). Se recroquevillant alors sur la sous-section "réacs" de la section "bourgeoisie d'affaires" de leur zone de chalandise catho, ils se sont mis dans le même engrenage que le reste des médias : fonctionner par communautés. On peut leur appliquer à eux aussi ce que Jean-Marc Four (Radio France) dit de l'ensemble : la fragmentation en bulles de communautés est "un refus du réel, une segmentation du monde peut-être sans précédent",



[**] "Réchampir" (en décoration) : redonner du champ, c'est-à-dire du relief, par deux tons de peinture différents et juxtaposés. C'est l'esprit du "en-même-temps". Un peintre réchampit les moulures. Un président réchampit l'idole Argent.