"Catholique non pratiquant" est une attitude très instable :

<< Isaïe 62,1-5 : "Comme la jeune mariée est la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu"... La première lecture d'aujourd'hui indique que Jésus aux noces de Cana bénit par son miracle le mariage humain, mais l'exalte à l'image d'une tout autre joie nuptiale. "Comme un jeune homme épouse une jeune fille", ainsi Dieu avec le peuple ; l'amour entre l'homme et la femme n'est pas une comparaison inférieure ou lointaine pour faire comprendre l'amour de Dieu pour Jérusalem qu'Il appelle maintenant "mon épouse" et "ma joie". L'amour naturel, que l'homme connaît, doit être un point de départ lui permettant de pressentir combien il est aimé de Dieu. Et même l'union charnelle de l'homme et de la femme sera une image insuffisante pour exprimer l'intimité de l'union entre le Christ et nous dans la sainte eucharistie. >> (Hans Urs von Balthasar)



Dans les enquêtes d'opinion, beaucoup de Français se déclarent "catholiques mais non pratiquants". La "pratique" catholique essentielle, c'est de prendre part à l'eucharistie : c'est sur elle que repose le christianisme catholique depuis les premiers jours.

Se déclarer "non-pratiquant", c'est dire qu'on ne connaît pas le rôle vital de l'eucharistie ou qu'on ne désire pas y prendre part. Sans cette connaissance et/ou ce désir, quelque chose d'essentiel manque pour dire "je suis catholique" !

De deux choses l'une : ou bien ce manque souhaite être comblé (ou n'exclut pas de le souhaiter un jour), et c'est un point de départ vers la conversion ou le re-commencement ; ou bien c'est un manque sans désir, satisfait de soi et de cette auto-proclamation "catholique" dès lors vide de sens – voire perverse, si elle couvre des attitudes socio-économiques incompatibles avec l'Evangile. Ce dernier cas existe souvent aujourd'hui. Mais le premier cas existe aussi et nous encourage à évangéliser réellement : c'est-à-dire à tenter de vivre l'Evangile, au lieu de brandir des "valeurs" équivoques par nature.