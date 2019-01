"Grand débat" : on efface tout... mais pas Benalla

Le numéro d'hypnotisme de Bourgtheroulde est pollué par un énième rebondissement du scandale Benalla. Pollué, ou juste replacé dans son contexte ? Cela aussi serait à "débattre" :

Singulier spectacle hier dans le gymnase de Bourgtheroulde (Eure) : l'ouverture du Grand Débat National n'a finalement été qu'une séance de rattrapage de la rencontre Macron-maires, ratée en novembre. Ou une opération d'hypnose : comme si le mot "En marche", qui envoûta la campagne présidentielle, pouvait revenir par magie effacer les dix-huit derniers mois et "relancer le quinquennat"...



Durant la campagne présidentielle, M. Macron avait réussi à hypnotiser une partie du public à l'aide du mot "En marche". Suffira-t-il aujourd'hui que l'hypnotiseur re-profère cet abracadabra, comme le mot "Constantinople" dans le film de Woody Allen ?

On en doutera. L'hypnose est rompue. Elle a été rompue par l'hypnotiseur et sa cour. Accédant au pouvoir par défaut mais prenant cette victoire pour un saut irréversible, se prenant eux-mêmes pour des thaumaturges suivis de leurs 307 zombis, les gens de l'Elysée ont appliqué la dogmatique euro-libérale ; celle-ci exige notamment "d'appauvrir tous les services publics", comme le souligne l'avocat Régis de Castelnau dans son blog vududroit.com.

C'est l'une des causes de la révolte des gilets jaunes. Les plus obtus de la bourgeoisie tordent le nez sur cette révolte de pauvres qui "déconnent" (comme dit élégamment le président de la République), mais le fait est là et tout le monde le constate :"En réformant l'administration sur le modèle de l'entreprise dans l'espoir d'en capter les performances, on oublie la nature particulière du service public financé par l'impôt" alors que "l'administration a un devoir d'efficacité, pas un but de profit" ; ainsi la révolte des gilets jaunes "s'inscrit dans la lente déliquescence de l'Etat annoncée par Michel Foucault dès 1978" – tandis que la confiance des citoyens envers les agents de l'Etat s'effondre sous le poids des scandales à répétition, "de Claude Guéant à Alexandre Benalla en passant par Jérôme Cahuzac..." [1]



Oui : encore Benalla ! Véritable sparadrap du capitaine Haddock, ce scandale ne cesse de ressurgir et d'empirer. Le 16 janvier, en plein lancement du Grand Débat et après la séance d'hypnose de Bourgtheroulde, on apprend que M. Benalla (même "évincé" de l'Elysée) gardait des privilèges para-politiques encore plus exorbitants qu'on ne le croyait : non seulement deux passeports de service permettant de voyager sans visa et non annulés par l'Elysée, mais un ou deux passeport(s) diplomatique(s) dont on l'a laissé se servir vingt fois après son "licenciement" du 1er août. "Nous l'ignorions", disent l'Elysée et le Quai d'Orsay. Mais chaque usage de ces passeports-privilèges est signalé au Quai par les polices des frontières ; comment Paris a-t-il pu ignorer les passages de M. Benalla sur les aéroports internationaux ?

De même, M. Benalla avait conservé son téléphone Teorem (combiné sécurisé spécial donnant accès aux lignes cryptées de la présidence de la République), sans que personne apparemment ne se soucie de le lui faire restituer...

Ces informations semblent dire que M. Benalla jouait, ou allait jouer, un rôle d'envergure au sein du groupe Macron : chose ahurissante au vu du personnage.

Et pour qu'on apprenne ces choses, il a fallu que le Sénat réactive sa commission d'enquête et interroge M. Strzoda, directeur de cabinet de M. Macron : sans quoi les citoyens n'en auraient jamais rien su. Plus on en apprend sur les us et coutumes du groupe Macron, et plus on comprend pourquoi son chef souhaite nous faire oublier les 18 derniers mois. Mais on juge les politiques à leurs actes, non à leurs mots.

