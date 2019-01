Services publics : le mur du virtuel

Autour de l’attaque informatique qui a paralysé un service public à partir du 4 janvier, ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) :

<< Bonjour à tous. Je cite les journaux : "un organisme public du Doubs faisant travailler 130 agents” a été frappé d’une attaque informatique durant le week-end des 4 au 6 janvier. Cette attaque a pris la forme d’un “rançongiciel” : c’est un virus qui paralyse les disques durs et n’en restitue l’usage que contre rançon en bitcoins, la monnaie virtuelle. Ainsi, depuis le 5 janvier, les données de cet organisme public sont devenues inaccessibles. Elles l’étaient encore à la fin de la semaine dernière ! L’activité du service en question en a été “fortement impactée”, selon l’expression de la gendarmerie nationale du Doubs, qui décrit l’affaire, sur sa page Facebook, comme une “alerte intelligence économique”. Plainte contre X a été déposée ; l’enquête judiciaire est menée par les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie.

L’attaque du Doubs est-elle destinée à se reproduire ailleurs ?

C’est "hautement probable", expliquent les spécialistes.

Cette perspective tombe mal aujourd’hui, en pleine ouverture du fameux Grand Débat voulu par Emmanuel Macron, alors que les élus locaux recueillent les plaintes et les inquiétudes de nombreux administrés.

En effet, 54 % des Français éprouvent des difficultés pour résoudre un problème avec un service public. Une personne précaire sur quatre dit ne pas parvenir à effectuer ses démarches par l’internet.

Dès 2017, le Défenseur des droits alertait le gouvernement : “La dématérialisation peut compromettre le principe d’égalité aux services publics, en particulier pour les personnes qui en ont le plus besoin. La progression continue des services administratifs en ligne ne doit pas venir renforcer des facteurs d’inégalité déjà existants…”

Les administrations avec lesquelles les usagers éprouvent le plus de difficultés en ligne sont le Trésor public, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Caisse d’allocations familiales.

On comprend pourquoi ce genre de problèmes revient constamment dans les doléances du public.

On comprend aussi la dimension un peu surréaliste de ce que nous racontent depuis dix ans les mages du tout-technologie. A les entendre, il n’y a aucun risque à supprimer les bureaux de poste, les petits hôpitaux et les petites gares… Transformer les services publics en écrans virtuels serait le progrès inéluctable, et le public n’aurait qu’à s’y adapter. Elever ainsi le mur du virtuel entre les services publics et une partie des Français, c’est mettre l’avenir en danger. On le mesure déjà avec la révolte sociale. Mais qui plus est, le tout-technologie est loin d’être sécurisé. Ce qui vient d’arriver dans le Doubs n’est qu’un exemple !

Menée à marche forcée au nom d’un Progrès qui camoufle des calculs financiers, la déshumanisation des services publics est une opération sans garanties.

Parions qu’il va en être beaucoup question dans les mois qui viennent… A la semaine prochaine. >>