Macronie, janvier 2019 : la trique et la "radicalisation"

Le groupe Macron annonce (par la voix de son porte-parole) qu'il va radicaliser ses méthodes. Pour faire quoi ? sur quel mandat ? Tour d'horizon... et fâcheuses ressemblances historiques :

“Quelques factieux osent encore lever l'étendard de la révolte contre un gouvernement légitime, puisqu'il est le produit du suffrage universel…. Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent”, proclamait Louis-Napoléon en 1849.

M. Macron nous dit en gros la même chose, relayé hier soir par M. Philippe. C'est ce que disait déjà la vieille proclamation du prince-président : “La République n'a pas d'ennemis plus implacables que ces hommes qui, perpétuant le désordre, nous forcent de changer la France en un vaste camp, nos projets d'amélioration et de progrès en des préparatifs de lutte et de défense…”

Louis-Napoléon assurait que ce tour de vis, regrettable mais nécessaire, ne le détournait pas de son “projet d’amélioration et de progrès”. C’est à peu près ce qu'affirme M. Macron. [*]

Mais une menace politique vaut ce que vaut la base sociale du menaçeur…En cela la situation de M. Macron est beaucoup moins solide que celle de Louis-Napoléon.



Le président de 2018 parle comme s’il avait été élu (triomphalement) sur son “projet”. C’est inexact : il fut élu pour écarter Mme Le Pen, après l'effondrement du candidat de la droite classique. Au premier tour M. Macron n’avait obtenu que 18 % des inscrits ; 40 % de ses propres électeurs – selon les sondages – n’avaient pas voté par adhésion au fameux “projet” ultralibéral qu’ils ne connaissaient guère [**], mais par lassitude et rejet des partis séniles.

“La fragilité de la base sociale de la présidence Macron contraste avec la radicalité des changements qu’elle entend infliger au modèle social français” : changements “exclusivement au service du capital contre le travail, et à l’avantage des plus riches à un point caricatural”, constate l’économiste Bruno Amable (professeur à l’université de Genève)…

Là est la clé du phénomène des gilets jaunes. L’exécutif se trompe s’il se croit en bonne position morale face à eux. Il ne suffira pas d’emprunter au vocabulaire de Mme Clinton (“minables”) en traitant les gilets jaunes d’“imbéciles racistes homophobes”, comme l’a fait la députée LREM de Vendée avant-hier. Ni d’invoquer on ne sait quel complot contre la République. Ou au contraire de prétendre, comme Mme Schiappa, qu’au fond “les gilets jaunes sont les jusqu’auboutistes d’En marche” – et que cela autorise les détenteurs du pouvoir à être “[encore] plus radicaux dans [leurs] méthodes”, comme l’a annoncé M. Benjamin Griveaux remis de ses émotions.

La Macronie va triquer les mécontents et relancer les “réformes”, en commençant par celle des retraites. Cette réforme-là n’avait pas été annoncée aux électeurs en 2017 ? C’est ce que le porte-parole du gouvernement appelle “être plus radicaux dans nos méthodes”.

__________



[*] Les ressemblances entre la Macronie et le Second Empire ne s'arrêtent pas là : relire à ce sujet La Curée de Zola...



[**] et qui avait de nombreux points communs avec le projet Fillon (plus connu… donc repoussé au premier tour).

“Que les bons se rassurent et que les méchants tremblent...”