21% de ces "catholiques" ne croient pas en Dieu

Le livre du politologue et sociologue Olivier Roy aide à dissiper le mirage des "valeurs chrétiennes" version Zemmour-Maréchal :

Dans la note et les commentaires du 31 décembre, nous demandions qu'on en finisse avec le tapage mené par des incroyants en faveur des "valeurs chrétiennes"... alors qu'ils tournent idéologiquement le dos au Christ de l'Evangile.

On le dit ici depuis longtemps, cette histoire de "valeurs" est d'autant plus absurde que les sociétés européennes sont déchristianisées au point de n'avoir même plus idée du contenu réel de la foi chrétienne ! Foi qui fut sans doute la matrice de "valeurs", mais ces dernières s'évaporent depuis que la foi manque. Tout historien sait que "les choses ne sont maintenues que par les causes qui les ont formées"... Quant à la notion de "racines chrétiennes" de la France, de l'Europe ou de "l'Occident" (?), elle ne paraît solide qu'à des incroyants pour lesquels "chrétien" veut juste dire "non-musulman" ; elle paraît problématique aux croyants et aux historiens, selon leurs points de vue respectifs. Les croyants, parce qu'il n'y a pas de christianisme hors de la foi en la personne du Christ ressuscité ; les historiens, parce que les sociétés sont des fleuves et non des arbres. Elles ont des sources et des affluents, mais pas de "racines".

C'est ce que confirme le nouveau livre* du politologue Olivier Roy, L'Europe est-elle chrétienne ?. Il questionne ce slogan des "racines chrétiennes l'Europe", rabâché sans qu'on lui cherche un sens :

« L'Europe est-elle chrétienne aujourd'hui, et comment ? Peut-elle le rester en adoptant des postures nostalgiques, autoritaires, identitaires ? De quel christianisme parlent donc ceux qui opposent, parfois de façon vindicative, les "valeurs chrétiennes" à deux vagues perçues comme également puissantes et menaçantes : une société très sécularisée et un islam conquérant, signes tangibles de l'effondrement en cours ? Quel sens, quels liens, quelle logique se repèrent dans la sarabande éclatée des réalités de l'héritage européen : christianisme, sécularisation, identité, culture, valeurs, normes, droit(s)...»

Olivier Roy explique (L'Opinion, 21/12) :



« La première ambiguïté du débat touche à ce qu’on appelle l’identité chrétienne, c’est-à-dire les crèches dans les mairies, les crucifix dans les établissements publics et l’hostilité à l’islam. Car pour les populistes, l’identité chrétienne n’est là que pour marquer le territoire face à l’islam, pas pour affirmer une foi. La seconde ambiguïté concerne la relation entre loi et valeurs. Si, aux Etats-Unis, les évangéliques appellent à voter Donald Trump, ce n’est pas parce qu’il incarne les valeurs chrétiennes – ils n’ont aucune illusion là-dessus — mais parce qu’il s’est engagé à faire passer un certain nombre de textes et de mesures répondant à leur agenda [...] On voit donc deux groupes se dessiner : ceux qui défendent l’identité chrétienne de l’Europe contre l’islam sans s’intéresser aux valeurs chrétiennes, et ceux qui, pour promouvoir ces valeurs, sous forme de normes, s’allient à des populistes religieusement indifférents.»

Quant à l'Eglise catholique réelle, elle ne tombe pas dans le piège d'alliances avec ces populistes "religieusement indifférents" voire hostiles – carrément comme Mme Le Pen ("l'Eglise me fait gerber") ou sournoisement comme Mme Maréchal, pour prendre deux exemples hexagonaux. L'exemple du Brésil montre d'ailleurs où mènerait de telles alliances contre-nature : le premier acte de l'ultradroitier Bolsonaro, ex-catho rebaptisé pentecôtiste, est de donner la gestion des terres indiennes à la ministre Tereza da Costa, leader du lobby de l'agrobusiness. Il y a dès lors le risque de voir lancer des pistoleros sur les paysans pauvres et ceux qui les soutiennent... Comme dans les années 1970-1980, des prêtres et les religieuses seront-ils tués par les milices de gens qui se font voir à la messe ou au culte ? Là est la logique d'une "droite religieuse" brésilienne... qui a ses amadores en France, mais n'insistons pas.

A propos de la France précisément et du livre d'Olivier Roy, réflexions partiellement exactes de Laurent Joffrin dans Libération ce matin :

« L’influence chrétienne sur le continent s’est effondrée depuis les années 50. Variée selon les pays, la pratique religieuse, catholique ou protestante est en chute libre depuis cette époque. En France, les chrétiens pratiquants représentent à peine 10 % de la population, proportion encore plus faible chez les jeunes. Un pourcentage élevé d’Européens continue de se dire chrétien. Mais beaucoup ne pratiquent plus du tout. Pire, une partie d’entre eux n’adhèrent pas aux dogmes essentiels de la religion. En France, 59 % des sondés se déclarent catholiques, mais 38 % seulement disent croire en Dieu. Les vocations de prêtre sont rares, et les églises se vident. Ce qui veut dire que la référence chrétienne est bien moins religieuse qu’identitaire... »

Donc 21 % de ces "catholiques" de sondages disent ne pas croire en Dieu, ce qui indique la véritable nature de leur "catholicisme"... D'où leur rejet du pape François et leur absence d'adhésion à l'Eglise, ce qui ne saurait surprendre. Joffrin constate avec Roy que l'Eglise réelle travaille dans une tout autre direction que celle des identitaires :

« Pour les Eglises, le danger est ailleurs : dans la domination d’une modernité agnostique, fondée sur un certain matérialisme marchand, un vertige technologique et une culture sécularisée qui leur semblent une résurgence du paganisme. Quand Jean-Paul II lançait «France, qu’as-tu fait de ton baptême ?», il ne parlait pas de l’islam, ni de l’identité chrétienne comme culture traditionnelle, mais du matérialisme occidental... »

Pour l'observateur Olivier Roy, l’Eglise n’a plus d’alliés politiques, plus de partis qui répercutent son message. Est-ce un mal ? Oui, crient les cathos droitiers, dans l'espoir (toujours trompé pourtant) du "bon gouvernement" qui imposerait l'Ordre moral, notion censée résumer le catholicisme.



Mais non, ce n'est pas un mal. Au contraire : c'est la voie retrouvée de l'évangélisation, c'est-à-dire du témoignage des chrétiens croyants dans un monde étranger à leur foi. Témoigner du Christ dans ce monde, ce n'est pas chercher convulsivement à faire voter des lois. C'est vivre d'une façon prophétique : montrer concrètement, sincèrement, que l'on mise tout sur le Christ dans la perspective de l'en-avant et de l'en-haut – et que cette foi reçue et transmise peut aussi, par surcroît, changer les sociétés autour de nous. Vous êtes intéressé ? Lisez Laudato Si'.

* Seuil, janvier 2019.

