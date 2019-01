Communication du Vatican : changements salutaires

1. Départ du porte-parole pontifical Greg Burke, venu de la droite américaine et qui s'était montré étrangement discret durant la tempête Vigano made in USA ; 2. Arrivée d'Andrea Tornielli à la direction éditoriale des médias du Vatican :



Quiconque a suivi les péripéties de l'affaire Vigano (août-septembre 2018) sait que ce coup monté était une offensive de déstabilisation dirigée contre le pape François, et orchestrée par les milliardaires trumpistes du milieu catholique : Napa Institute et réseau Legatus. Dans cet orchestre : le groupe de médias EWTN, hybride d'intégrisme et d'ultralibéralisme ; et bien entendu les chaînes de télévision de l'aile droite républicaine, au premier rang desquelles Fox News.

Si l'opération Vigano a échoué, ce ne fut pas grâce au directeur du bureau de presse du Saint-Siège : le journaliste Gregory ("Greg") Joseph Burke, successeur en août 2016 du jésuite Federico Lombardi qui officiait à ce poste sous Benoît XVI.

Issu de Fox News, M. Burke n'était pas sans liens avec ceux des évêques américains qui allaient soutenir Vigano. Le courage de leur résister (ainsi qu'aux aux trumpistes laïcs) lui a-t-il manqué ? Son inertie devant les fakes viganiennes força le P. Lombardi à sortir de sa retraite, pour faire à sa place le travail de réinformation...



Exit donc M. Burke. Attendons-nous à voir deux ou trois journaux parisiens relancer l'habituelle rumeur sur le "malaise" que créerait l'action du pape ; cette action vise à réformer l'Eglise et à s'opposer à l'idole Argent, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.



ps – Le pape vient de confier la direction éditoriale des médias du Vatican à Andrea Tornielli, journaliste romain réputé, qui fut le premier en Europe à mettre au jour les dessous politiques US de l'opération Vigano. Sa nomination est une excellente nouvelle.