L'année s'ouvre sur la fête de Marie mère de Dieu

Pour les catholiques voyant dans leur foi plus (et autre chose) que des "valeurs", le premier jour de l’année est celui de “Marie mère de Dieu” : en grec Theotokos, le grec tokos désignant la “production” charnelle d’un enfant. Que signifie exactement Theotokos ? Entrée dans le mystère de l'Alliance :



Défini au concile d’Ephèse en 431, ce titre était en usage déjà depuis des siècles comme en témoigne la prière grecque (latinisée en Sub Tuum) du IIIe siècle : “Sous ta miséricorde nous nous réfugions, Mère de Dieu…” Hérétiques de l’Antiquité et christophobes du XIXe siècle ont voulu voir dans cette maternité divine un emprunt aux cultes païens : l’exégèse moderne les a réfutés en resituant la notion dans son contexte biblique (voir à ce sujet une note exhaustive chez testimonia.fr [*]).

Noter que l’animosité de courants du protestantisme à l’encontre de Marie n’est apparue que tardivement et pour des raisons peu théologiques, alors que Luther lui-même avait accepté la notion de Theotokos : “Je crois que Marie, la Vierge sainte, est une mère dans le sens le plus vrai du mot et non seulement de l’homme-Christ, comme les nestoriens l’enseignent, mais du Fils de Dieu comme dit Luc : ‘Celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu’… (Werke 26, 501) ; “Le même que Dieu engendra dans l’éternité, elle l’enfanta dans le temps” (Werke 5/III, 708). C’était bien avant que la bourgeoisie postchrétienne occidentale ne décide que tout cela n’était qu’allégories pour symboliser des “valeurs”…

Au chapitre 3 de Marie dans le mystère de l’Alliance (Desclée 1988), le P. Ignace de la Potterie s.j. commente le verset 13 du prologue de Jean :

L’objet de la foi des chrétiens est la filiation divine de l’homme Jésus. Le fruit de cette foi, pour les chrétiens, est qu’ils puissent vitre en « enfants de Dieu » (1, 12-13) ou tout simplement « vivre » (20,31 ; voir aussi Jean 5,13). Le Christ dans son Incarnation est présenté ici comme le modèle de la nouvelle naissance des chrétiens. Théologiquement parlant, ceci est très important. Reprenons un moment le verset 13, mais en termes plus simples : « Il nous a donné à tous la possibilité de devenir enfants de Dieu, dans la mesure où nous croyons au nom de Celui qui est né de Dieu ». La naissance à la vie de foi – cette foi dont le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est l’objet – est le chemin indiqué aux hommes pour devenir enfants de Dieu.

…Plusieurs fois dans l’évangile de Jean, on remarque la présence d’un parallélisme régulier entre la croissance des disciples dans la foi et leur croissance dans la vie d’enfants de Dieu. Nous en trouvons déjà un premier indice au verset 12 du prologue : « À tous ceux qui croient au Nom de Celui qui a été engendré par Dieu il donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Nous ne sommes pas d’emblée enfants de Dieu, nous le devenons progressivement, dans la mesure où nous croissons dans la foi. Le chemin de la foi est long et difficile : nous devons devenir des croyants. Cela requiert toute une conversion : c’est une nouvelle naissance (Jean 3, 3-8). A mesure que nous vivons davantage notre foi, dans toutes les situations de notre existence, dans la mesure où nous devenons ainsi des hommes nouveaux, nous nous transformons de plus en plus en enfants de Dieu. Ce parallélisme entre la croissance dans la foi et celle de la vie d’enfants de Dieu est le paradoxe de la vie chrétienne : ce n’est qu’au stade de croyant vraiment adulte que le disciple du Christ devient pleinement enfant de Dieu. L’âge adulte du chrétien est celui de sa pleine maturité dans sa vie d’enfant de Dieu !

…Dieu est éternel, mais Il n’est pas vieux ! Clément d’Alexandrie nous a laissé un texte admirable sur ce thème de l’enfance spirituelle : « Notre titre d’enfants traduit le printemps de toute notre vie : la vérité (comme l’eau vive) qui est en nous ne vieillit pas ; et toute notre manière d’être est irriguée par cette vérité ».

[*] https://testimonia.fr/a-propos-de-marie-mere-de-dieu/ , avec textes du concile d’Ephèse et de la controverse nestorienne.