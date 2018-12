2019 : en finir avec "les valeurs" et remonter vers la foi

Un article paru ce matin nous donne involontairement le cap :

Dans un quotidien* de ce 31 décembre, portrait d’un couple de septuagénaires de la banlieue Ouest de Paris (Le Chesnay) interviewés le lendemain de Noël... Ils sont membres du réseau Welcome, co-fondé par le Secours catholique et dont les membres hébergent chez eux des demandeurs d’asile par roulement de quatre à six semaines, jusqu’à une totalité de trois mois minimum.

C’est une formule d’accueil contractuelle et pédagogique. L’épouse chesnaysienne souligne cet aspect : “Respecter le contrat, c’est important. C’est formateur pour ceux qui arrivent en France, de savoir qu’un contrat c’est un contrat. De même qu’une heure de rendez-vous, c’est une heure de rendez-vous. Cet apprentissage du mode de vie français est important aussi pour bien s’intégrer.” Aïcha (Ivoirienne actuellement domiciliée chez eux) reconnaît cette nécessité : “Ici tout est différent…”

Le mari chesnaysien est un retraité de la banque. Il donne la raison de son engagement : “Au niveau macro, on peut considérer qu’il n’est pas illogique que les Etats ne veuillent pas aller au-delà d’un certain stade d’accueil parce que ça peut poser des problèmes sociaux… [Mais] il y a le niveau micro, où chacun d’entre nous se trouve, et là il n’y a pas de question : on n’a pas le droit de laisser des gens sans secours une fois qu’ils sont sur notre territoire.”

C’est l’écho – presque mot pour mot – de ce que disent dans ce domaine les papes et les évêques français : le chrétien d'ici doit appliquer l'Evangile à l'immigré.

Les deux époux chesnaysiens ont emmené Aïcha à la messe de minuit. Il y a une crèche dans leur salon. La journaliste leur pose alors la question : élevés dans la religion catholique, où en sont-ils de ce point de vue ?

La réponse des époux est déconcertante. Madame explique : ce qui préside à leur engagement “n’est pas tant la foi que les valeurs chrétiennes”. Monsieur ajoute : “On a pris quelques distances avec le formalisme du dogme et de la pratique. On essaie de voir l’essentiel dans le message de l’Evangile.”

Je m’en voudrais de critiquer des gens généreux et sincères. Qu’ils me permettent tout de même de m’étonner. Comment peut-on séparer les “valeurs chrétiennes“ de leur source qui est “la foi” ? et séparer “l’Evangile” (réduit à un “message”) de deux autres expressions vitales du christianisme : le “dogme” et la “pratique” ?

L’Evangile – rappelons qu'il fut colligé et rédigé par l'Eglise naissante – n’est un "message" que dans la mesure où il relate un événement absolu et déterminant : le salut dans la personne du Christ ressuscité.

La pratique, c’est l’eucharistie, qui est la Vie éternelle (ici et maintenant) et sans laquelle le christianisme – catholique ou orthodoxe – n’existe pas. Que serait un catholique n'ayant pas le désir de l'eucharistie ?



Le dogme, c’est l’effort bimillénaire de l’intelligence humaine – éclairée par l'Esprit Saint – pour ouvrir des fenêtres sur le divin. Comment pourrait-on confondre effort et "formalisme" ?



Quant aux valeurs chrétiennes, elles ne sont que la répercussion sociale de la foi au Christ ressuscité ; sans cette foi elles sont le parfum d’un vase vide, qui s'évapore dans l’atmosphère du subjectivisme où “toute valeur dépend de son évaluateur”. Dans le postmoderne, “nommer quelque chose ‘valeur’ indique qu’on la produit, qu’on la maîtrise et la domine”, souligne Jean-Luc Marion**… On se met à parler de “valeurs” quand on ne veut plus penser à la foi.

Les "valeurs" n'étant souvent que le reflet des divers partis ou milieux, les substituer à la foi mène à des dérives contradictoires et introduit la confusion dans le monde catholique. C'est le cas d'ultra-cathos englués dans la droite dure, qui pactisent – au nom d'introuvables "valeurs de toujours" – avec des néo-païens christophobes, et qui finissent par tenir (contre les immigrés) des propos qui feront horreur aux époux du Chesnay… Ceux-ci sont allergiques, par générosité, à la xénophobie ethniciste. On a donc envie de leur dire : méfiez-vous de la notion de "valeurs", ce mot véhicule des contenus inconciliables.

C'est l’heure de sortir de la confusion des “valeurs” et de remonter vers la foi. Que cet effort soit le nôtre, à tous, en 2019 !

__________



* Libération, 31/12.

** Brève apologie pour un moment catholique, Grasset 2018.