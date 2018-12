"Benalla rendait compte à l'Elysée"

L'homme d'affaires Pilippe Hababou-Solomon vend la mèche au Point, et "l'entourage" (?) de M. Benalla confirme :

https://www.lepoint.fr/politique/alexandre-benalla-rendai...

<< Lorsque Philippe Hababou Solomon et Alexandre Benalla se sont connus avenue Gabriel, près des Champs-Élysées, en septembre 2018 pour les uns, en novembre selon Solomon, l'ex-garde du corps du président de la République avait lancé : « J'ai le Président avec moi. » « Il a même voulu montrer des textos qui le prouvent, raconte un témoin, et Philippe n'a pas souhaité prêter attention. Il avait besoin de quelqu'un qui l'introduise en Afrique de l'Ouest. Alexandre avait participé à la tournée africaine d'Emmanuel Macron en 2017. » « J'ouvre mes portes tout seul, rétorque Solomon, je n'ai besoin de personne pour rencontrer un chef d'État.» « J'ai été conseiller de Jacob Zuma, le président sud-africain. Benalla n'est pas un sésame, mais c'est vrai qu'il rend des comptes à l'Élysée sur ses déplacements », précise Philippe Hababou Solomon. Interrogé par Le Point, Alexandre Benalla a préféré renvoyer vers son entourage proche : « Alexandre rendait compte de ses déplacements à l'Élysée. » À qui ? « Au plus haut niveau. » >>