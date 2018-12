Devant la décision syrienne de Trump et le départ fracassant du général Mattis, les réactions de journaux parisiens sur le rôle des Etats-Unis sont des symptômes de cécité mentale :

Prenons l'exemple de Libération. Dans son numéro du 21/12, l'éditorial tempête contre le retrait américain de Syrie annoncé par M. Trump. Pourquoi cette indignation ? Parce que ce retrait va entraîner "une déstabilisation supplémentaire" de la région et offrir "à Daech" de nouvelles occasions de "victoire"... C'est oublier que les deux mille hommes des forces spéciales US stationnés en Syrie n'y étaient pas pour combattre "Daech", mais pour contrarier les actions des Russes et des Iraniens ! ("Et pour soutenir les Kurdes" ? Seulement parce que leur séparatisme irritait Damas et Téhéran ; et dès qu'il fut clair qu'Ankara ne laisserait pas naître un Kurdistan, Washington devait lâcher les Kurdes. Les peshmergas seuls face aux Turcs n'ont plus d'autre choix que de pactiser avec Damas : Libé voit "un enchaînement catastrophique" dans ce retour à l'état de choses d'avant la guerre civile, mais est-ce vraiment de nature à "offrir à Daech de nouvelles occasions de victoire" ?)

En outre, Daech n'est que l'un des produits successifs du djihadisme sunnite : si ce produit-là disparaissait, autre chose surgirait… La guerre islamiste va durer longtemps : d'autant que "l'Occident" (?) ne sait pas la mener, voulant croire qu'il ne s'agit que d'un problème militaire.

D'autant, également, que la véritable "déstabilisation" du Moyen-Orient fut l'oeuvre de Washington lors des deux guerres contre l'Irak, dont la seconde fut la matrice de Daech. Menées par le lobby militaro-industriel US en toute méconnaissance des sociétés musulmanes, ces guerres ont fait le vide – et ce vide s'est empli de démons. Voilà le véritable rôle des Etats-Unis dans la région ! Ne feront que se greffer là-dessus les absurdités de M. Trump, enferré dans sa guerre économique contre l'Iran pour plaire à Riyad et à M. Netanyahu… mais ôtant de Syrie les troupes US qui étaient censées contrer les Iraniens.

Nul ne pouvant cohabiter avec Ubu, son ministre de la Défense James Mattis vient de claquer la porte à son tour le 20 décembre Ce général garantissait au lobby militaro-industriel la persistance indéfinie de guerres de basse intensité – Syrie, Yémen, Afghanistan – permettant de vendre des armes ; il ne peut admettre que l'on y mette fin. Donc il s'en va. (On le retrouvera dans les grandes affaires US : comme certains de nos propres généraux français, et donnant comme ceux-ci des leçons de morale politique aux naïfs).

Et comment Libération (22/12) commente-t-il le départ de Mattis ? Sur le même ton que l'édito de la veille, en plus apocalyptique si possible : « roc de raison et de stabilité dans le tourbillon dément du gouvernement américain », Mattis incarnait « le rôle primordial (?) des Etats-Unis » ; son départ augure d’un « chaos sans précédent dans une alliance occidentale déboussolée par la vacuité américaine », et fustige « la dérive des valeurs incarnées par les Etats-Unis ». Et Mattis rappelle l’Amérique à son devoir d’affronter « la Russie » : devoir faisant partie « des fondamentaux historiques de la politique étrangère américaine » ! Ainsi parle Libération, comme en écho au président républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui réclame de la Maison-Blanche « une claire compréhension de qui sont nos ennemis, sachant que la Russie appartient à cette catégorie »… Ami du militaro-industriel, M. McConnell parlant de la Russie ne dit pas « opposant » ou « antagoniste » (vocabulaire de géopolitique) ; il dit « ennemi » : vocabulaire de guerre. Devinez comment Libération appelle cela ? « Libérer les consciences à Washington » ! C’est le journal de l’OTAN. On aimerait savoir pourquoi.

D’autres journaux français parlent ce matin du général Mattis. Selon eux, M. Trump tourne le dos « aux fondamentaux de la géopolitique respectés par les administrations américaines » : phrase dénuée de sens si l’on se souvient que M. Obama déjà voulait se retirer du Moyen-Orient et se tourner vers le Pacifique...

Et quels sont, d’ailleurs, « les fondamentaux de la géopolitique américaine » depuis les années 1960 ? Ravager le Vietnam pendant vingt ans puis l’abandonner en débâcle ? Promettre de ne pas installer l’OTAN près des frontières russes – puis l’y installer ? Quadriller et bombarder l’Afghanistan pendant 17 ans puis le rendre aux talibans ? Ravager l’Irak (d’où l’apparition de Daech) ? Vendre à Riyad de quoi massacrer le Yémen ? Soutenir les dirigeants saoudiens et la droite israélienne, forces déstabilisatrices au Moyen-Orient ? Les faits sont là. Ils parlent d’eux-mêmes... Néanmoins nos journaux éprouvent le besoin d’inventer (et saluer) des « fondamentaux de la géopolitique respectés par les administrations américaines »... L’américanisme rend Paris aveugle.