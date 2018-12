Pourquoi la macronie "ne peut pas" rétablir l'ISF

On l'apprend par la presse économique : le 6 décembre, "des investisseurs de la Silicon Valley" invités par l'agence Business France dînaient à l'Elysée avec M. Macron...

► Ces fonds de capital-risque ont "mis en garde" le président français contre l'idée de rétablir l'ISF : "Si vous voulez les nouveaux emplois avec les hauts salaires, vous devez être compétitifs par rapport au reste du monde, et l'impôt sur la fortune est le meilleur moyen de ne pas les obtenir", a tranché Joe Schloendorf, partner du fonds Accel.

Tony Fadell (ex-Apple, responsable aussi du naufrage Google Glass) a surenchéri : "Je sais que les gens souffrent et ces problèmes doivent trouver une solution, mais on ne peut pas hypothéquer l'avenir."

Résultat, selon Les Echos : "En dépit de la violence des manifestations qui ont semé le chaos dans la capitale, l'équipe d'Emmanuel Macron continue d'estimer qu'une telle mesure [rétablir l'ISF] aurait un effet repoussoir sur les investisseurs."



On sait que l'abolition de l'ISF est vue désormais en France – y compris chez certains élus LREM – comme le péché originel du macronisme, invalidant toutes ses mesures d'austérité. Et que cette certitude partagée est l'une des causes de la colère des gilets-jaunes... Cette cause va perdurer : MM. Schloendorf et Fadell y tiennent.