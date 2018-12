Une nouvelle pensée de gauche ? on prend le pari ?

Les intellectuels de droite sont faibles et fourbes. Mais les intellectuels en manque de gauche sont-ils capables de penser le chaos actuel ? On peut réellement en douter :

► Nous avons signalé une fourberie : le “libéral-conservatisme”, mélange d’hyper-capitalisme et de nostalgies. Il y a maintenant une absurdité : la façon dont des intellectuels imaginent ressusciter une pensée de gauche.

“Comment remettre à nouveau l’intelligence collective dans le débat public face aux voix conservatrices ?”, se demande par exemple Agathe Cagé [1]. Mais elle ne se demande pas en quoi le “conservatisme” pèche... A-t-il tort de s’opposer à l’émiettement de la société en pulsions individualistes ? Une véritable gauche serait mal venue de le lui reprocher, elle qui voudrait faire renaître “l’intelligence collective” ! Là où le conservatisme libéral pèche, c’est en refusant de voir que cet émiettement est l’effet intrinsèque du système libéral – dont la logique est de tout transformer en marchandise et d’évincer ce qui s’y refuse. Mais la gauche intellectuelle est elle-même depuis trente ans ralliée au libéralisme, et s’est enlisée dans les communautarismes et les “nouvelles mœurs” sur le modèle américain : au point de les substituer à la justice sociale, c’est-à-dire à l’essentiel.

Mme Cagé voit l’avenir de la gauche dans la réinvention d’un “projet solidaire”. Elle n’a pas tort. Mais elle divague en ajoutant que ce projet “d’attention portée aux autres et bénéfique pour chacun“ serait “un care à la française”, approche de la responsabilité et du vivre ensemble importée en France par la pensée anglo-saxonne ! Qu’elle lise La gauche identitaire de Mark Lilla (Stock) et elle verra comment ce care n’a eu aux USA – de Bush à Obama – que deux usages : 1. accompagner verbalement le communautarisme, qui a liquidé toute vision du bien commun et mis ainsi l’Amérique “en miettes” ; 2. privatiser la notion de solidarité en la laissant au caritatif et aux proches (=“démerdez-vous”), ce qui abolit l’indispensable dimension nationale et collective.

Secoués par la virulence des gilets jaunes, nos intellos-de-gauche constatent que ce mouvement vient d’une société qui les dégoûte depuis cinquante ans : la France des travailleurs pauvres et des petites classes moyennes régionales (les “beaufs” honnis), celle que le think tank progressiste-libéral Terra Nova avait prescrit d’abandonner au profit des Diversités ; directive qui allait amener l’effondrement du PS ! Terra Nova a zappé cet épisode et parade à nouveau. Le think-tank “importateur en France de la pensée anglo-saxonne” veut jouer un rôle dans la Nouvelle Pensée de Gauche… Mais pour qu’elle ne ressemble pas trop à l’ancienne, il va lui falloir prendre en compte le mouvement des gilets : or celui-ci échappe à toute interprétation de salon. Hétéroclite et contradictoire, il est le Chaos, fils du non-sens régnant depuis le putsch ultralibéral des années 1990.

Les intellectuels en manque de gauche sont-ils capables de penser cette situation ? Continueront-ils à jouer les Castafiore d’une French theory [2] exportée, celle-là, de Saint-Germain-des-Prés aux USA dans les années 1970 pour être redesigned là-bas et nous revenir il y a quinze ans sous forme de gender et d’études postcoloniales ? Succès garanti chez les gilets jaunes du rond-point de Fouzy-lès-Ridelles.

__________

[1] Faire tomber les murs (entre intellectuels et politiques), Fayard.

[2] La French theory redesigned : Rancière, Cixous, Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari, Lacan, Lyotard, Wittig & US followers : Butler, Fish, Said, Rorty, Jameson, Ronell etc.