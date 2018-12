Les gilets jaunes et "l’exigence de justice”

Le retour des luttes de classe est dû à la caste néolibérale :

Extraits du blog de Bertrand Renouvin :

<< Théorisée par les ultralibéraux, concrétisée par les gouvernements de droite et de gauche depuis plusieurs décennies, la violence économique engendre la violence sociale, dans une nation de plus en plus divisée entre riches et pauvres. Cette violence sociale a été longtemps, trop longtemps contenue. […] Elle a été orientée vers les immigrés ou supposés tels et le Front national a été pendant 34 ans le grand organisateur de cette opération de diversion, indispensable à la caste dirigeante quand il s’agissait de faire peur les jours d’élection. Avec la révolte des Gilets jaunes, le scandale de l’injustice sociale redevient la question politique essentielle.

[…] Le pouvoir politique a pour fonction essentielle de poser les conditions de la justice sociale, sinon il perd sa légitimité. C’est parce qu’ils ignoraient cette fonction que les présidents et les partis dominants ont été tour à tour éliminés. Emmanuel Macron a profité de ce dégagisme et pris le pouvoir "par effraction" comme il s’en est vanté. Puis il a concentré le pouvoir sur sa personne pour mettre plus que jamais le gouvernement au service des riches. Cette hyper-concentration du pouvoir fait qu’il est aujourd’hui directement accusé. La guerre de classe dont il s’est fait l’agent se retourne en guerre ouverte contre sa classe, à juste titre désignée comme bloc oligarchique ou "bloc bourgeois".

[…] Les Français qui manifestent depuis trois semaines exigent la justice sociale. Les revendications qui sont publiées sont précises et cohérentes : augmentation du Smic, salaire maximum, impôt sur la fortune et forte progressivité de l’impôt, Sécurité sociale pour tous, protection de l’activité économique nationale… C’est très exactement le contraire des "réformes" ultralibérales voulues par Bruxelles et Berlin, sur lesquelles le président des riches ne veut pas céder. >>

http://www.bertrand-renouvin.fr/gilets-jaunes-lexigence-d...

et Royaliste (bimensuel) du 4/12