La FNSEA se sert de la crise pour combattre le bio

Le lobby agro-industriel profite de la panique du gouvernement pour attaquer ses velléités de mesures pro-bio et anti-glyphosate :

La FNSEA ne déçoit jamais : elle est toujours pire que prévu. Cette fois elle exploite le drame social de la France pour pousser le gouvernement, affaibli, à laisser tomber ses quelques mesures d'accompagnement d'une transition agro-biologique : notamment la hausse de la "redevance pour pollutions diffuses", qui devait abonder les fonds pour l'agriculture bio à la hauteur de 50 millions d'euros. Autre but de la FNSEA : faire annuler la décision officielle de séparer la vente et le conseil en matière de produits comme le glyphosate. Et faire annuler l'interdiction du glyphosate, qui était annoncée pour 2021 mais que la FNSEA accuse de "nationalisme"...

Cette écolophobie contraire à l'intérêt et à la santé des populations, la FNSEA la mélange (non sans hypocrisie) à d'autres thèmes plus légitimes, comme la défense des agriculteurs contre les pressions de la grande distribution sur les prix. Christiane Lambert, présidente de la centrale agro-industrielle, appelle tout cela de l'agri-bashing : formule média-chic déplaçant le problème sur le terrain émotionnel, pour profiter du climat de tension et faire sentir à Matignon la menace des tracteurs qui pourraient se joindre aux gilets jaunes.

En milieu catholique, faut-il s'attendre à une nouvelle tournée de conférences de M. de Larminat contre l'écologie intégrale ? Ce serait cohérent avec ce qui précède.