Le néolibéralisme apporte le contraire de ses promesses

Les Français commencent à comprendre ce qu'on leur fait :

► Après avoir accepté la prise du pouvoir par des néolibéraux énervés ("parce qu'il fallait faire bouger les choses"), les citoyens perdent maintenant confiance. Ils commencent à comprendre que l'équation libérale "croissance = prospérité" est un mensonge. C'est ce que laisse comprendre Le Monde éco & entreprise du 6/12... Extraits :

<< [Le désarroi du gouvernement Philippe devant la complexité contradictoire de la crise sociale actuelle] pose une question de fond à laquelle personne jusqu'à présent n'a trouvé de réponse : comment concilier plus de croissance et plus de justice sociale. Dès que la croissance repart un peu, les inégalités – et leur perception par la population – se creusent au lieu de se réduire. Elle favorise les urbains et les plus qualifiés, au détriment des territoires et des chômeurs. Les amortisseurs sociaux fonctionnent mieux en France qu'ailleurs et les services publics sont souvent les principaux employeurs des petites villes. Mais le système craque alors que le niveau de prélèvement en France est déjà l'un des plus élevés au monde. Emmanuel Macron a fait le pari de libéraliser l'économie française pour favoriser le retour de la croissance sur le long terme. Mais sans répondre à l'impatience d'une France qui ne croit plus aux lendemains qui chantent. >>