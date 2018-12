Les gilets jaunes vus par Chantal Mouffe

La philosophe belge du populisme de gauche est d'accord avec les analystes anti-libéraux français. Le mouvement ne se laissera pas désamorcer par les annonces du gouvernement, car il est bien plus profond. C'est "une réaction à l'explosion des inégalités entre super-riches et classes moyennes", et cette explosion est le produit du néolibéralisme... dont l'outil actuel se nomme Macron :

Extraits de l'entretien (Libération 4/12) avec Chantal Mouffe qui enseigne à l'université londonienne de Westminster ;



<< On vit clairement une situation populiste. Par populiste, il faut entendre l’établissement d’une frontière politique entre ceux d’«en bas», «nous», le peuple, et ceux d’«en haut», la «caste». Cette construction d’une nouvelle frontière est le résultat de l’émergence de toute une série de résistances à trente années d’hégémonie néolibérale qui ont instauré une post-démocratie. Cette post-démocratie se caractérise par la crise de la représentation politique et la crise du système économique néolibéral. D’abord, les citoyens ont le sentiment de ne pas avoir de véritable choix entre les différentes offres politiques, ils ne distinguent plus le centre droit du centre gauche. Et se demandent pourquoi aller voter. C’est un mouvement de fond commun à toute l’Europe occidentale [...]: les individus ont l’impression d’être oubliés, ils veulent qu’on les écoute. [...] Il s’agit ensuite d’une réaction à l’oligarchisation de la société, et qui se caractérise par l’explosion des inégalités économiques entre un groupe de super riches et la classe moyenne. >>

<< ...Emmanuel Macron essaie de renforcer la politique néolibérale qui a engendré la contestation actuelle. Il considère que le problème de la France est de ne pas avoir été suffisamment loin dans les réformes, notamment dans la remise en question de l’Etat-providence dans la droite ligne de la politique [...] engagée par Tony Blair en Angleterre. Macron est le stade suprême de cette post-politique. Non seulement, il est un président mal élu, mais il a réussi à neutraliser l’Assemblée en gagnant une majorité écrasante de députés, rendant le travail de ses membres obsolète. De fait, il ne reste plus que la rue pour s’opposer à la politique du gouvernement. >>