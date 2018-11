Le schisme US catholico-trumpiste est repéré au Vatican

Réflexions de Michael Sean Winters à propos du polygraphe Weigel, vache sacrée de la droite catho transatlantique... Extraits :

Article de Michael S. Winters

<< Dans sa dernière chronique de First Things [revue “conservatrice” anti-François] intitulée Autocratie vaticane et évêques US, George Weigel, qui posait naguère au biographe autorisé du pape Jean-Paul II, écrit :

« Je viens de passer presque cinq semaines à Rome, où j’ai trouvé une atmosphère anti-américaine pire que tout ce que j’avais pu expérimenter en trente années de travail au Vatican et aux alentours. On a réussi à vendre une fausse image de la vie de l’Eglise aux Etats-Unis : image selon laquelle de très riches catholiques en lien avec des évêques d’ultra-droite ont piraté l’Eglise et mènent une aigre résistance au pontificat actuel. Par une entorse à la collégialité, cette peinture déformante du catholicisme américain n’a pas été corrigée par ceux des évêques américains qui sont en faveur à Rome ces temps-ci…»

Ce paragraphe appellerait plusieurs réponses, dont la plus évidente est qu’à Rome cette image du catholicisme US n’a pas été “vendue”, mais découverte et constatée. […] Les officiels du Vatican sont arrivés à la conclusion objective que “de très riches catholiques en lien avec des évêques d’ultra-droite ont piraté l’Eglise” aux Etats-Unis. Une réponse encore plus simple se trouvait dans un article récent du Wall Street Journal : “Crise de l’Eglise – Des leaders catholiques du monde des affaires annulent une donation au Vatican”. Le réseau Legatus, organisation de PDG catholiques [trumpistes bergogliophobes, parrains du coup Vigano : cf ici notes d'août-septembre], venait en effet de décider de ne pas verser sa dîme au Saint-Siège… Donner ou ne pas donner votre argent : j’aimerais demander à ces titans industriels si leur attitude ne serait pas une version modernisée de la simonie.

[…] Weigel s’agite, visiblement déconnecté. Le “catholicisme évangélique” dont son livre [DDB 2015] disait que l’Eglise avait besoin est arrivé avec le pape François, or son propos n’est pas la contraception, mais les pauvres ; ni le bastion, mais le témoignage ; ni la dénonciation, mais le dialogue… Bref : ce n’est pas ce que Weigel attendait. Qu’est-ce que Marx disait au sujet de l’histoire ? Qu’elle se répétait, la première fois comme tragédie et la deuxième comme farce. Il avait tort quant à l’histoire, mais quelque chose comme ça est en train d’arriver à Weigel et à tout le néo-conservatisme. Leurs appels à modifier la doctrine sociale de l’Eglise [pour l’aligner sur l’ultra-libéralisme] viraient à la tragédie sous Benoît, le pape grand théologien qui n’acceptait rien de leur propagande américaniste [1]. Avec François, les néocons américains et les ploutocrates qui les financent deviennent une farce en eux-mêmes. >>

Fin des extraits de l’article de Michael S. Winters

Pour infos sur la droite catholique US anti-François, notamment le réseau Legatus, consulter ici mes notes d’août-septembre.

[1] D’où les attaques venimeuses de Weigel contre le “socialisme” de l’encyclique Caritas in veritate. A Paris, cela est oublié par nos droitistes catho anti-François, admirateurs de Weigel et se posant (prétendument) en nostalgiques de Benoît XVI… qu’ils n’ont jamais lu.

George Weigel en pleine agit-prop' à la Catholic University or America