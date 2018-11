M. Macron invoque "l'écologie" pour perpétuer l'injustice

Diagnostic d'un géographe :

<< Dans un pays démocratique, c’est au pouvoir politique, au plus haut niveau, de saisir, ensemble, la complexité du réel ; de comprendre que le sauvetage – nécessaire – de la planète ne se fera qu’à travers le sentiment – indispensable – d’une justice fiscale et sociale retrouvée, qui réconciliera la nation. [Les périphéries] réclament avant tout un retour aux valeurs de progrès et de solidarité qui ont fondé la France [moderne]. Elles devraient peser plus lourd que la conviction, qui reste à démontrer, que les riches exonérés financeront plus l’investissement productif ; ou que le respect intangible – au risque de perdre l’Europe – des normes bruxelloises d’équilibre budgétaire, est une vérité économique… >>



(Guy Burgel, professeur de géographie urbaine à Paris-Nanterre)