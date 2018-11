Pourquoi M. Macron est inaudible

L'injustice de ses mesures enrage toute une population : mais il n'en démord pas et parle d'autre chose, comme on l'a vu ce matin lors de son long et filandreux discours d'esquive – qui a encore accru la colère des "gilets jaunes" :

Alors que M. Hollande au même stade de son mandat en était encore à 29 % BVA, M. Macron tombe à 26 %. La majorité des Français "ne peuvent plus le voir", comme le disait il y a une heure la jeune manifestante bretonne sur le plateau de LCI.

Qui persiste à soutenir M. Macron ? Ceux que Bruno Amable (université de Genève) appelle le "bloc bourgeois" : la tranche sectaire des classes supérieures et moyennes supérieures, ces 10 % de vrais ultralibéraux partisans de supprimer les solidarités sociales [*] ; suivis de15 à 20 % de bourgeois moins sectaires, mais rivés à l'idée du changement pour le changement.

La révolte contre la politique Macron n'existe pas encore de façon substantielle sur le plan politique. Quant aux installés ("socialistes", "républicains" ou post-lepéniens tante-nièce), ils sont libéraux ou clients de lobbies libéraux : ce qui les condamne à parler contre les conséquences des principes qu'ils servent, posture trop visible pour ne pas les discréditer.



Mais la révolte existe dans les esprits. C'est ce qui explique, par exemple, que sur la bonne centaine d'interpellés des Champs-Elysées il n'y ait pas eu un seul militant d'ultradroite (ce qui ridiculise MM. Castaner et Darmanin) ; ni d'ultragauche non plus ! Tous étaient des Français normaux, d'âges et d'origines divers, montés à Paris pour hurler leur rage contre l'iniquité. Ils ont eu tort de casser des choses et d'en brûler d'autres : mais que ces Français sans histoires en soient venus à casser, en dit long sur leur perception du pouvoir macronien.

C'est la perception exprimée par François Ruffin dans sa lettre ouverte à M. Macron (Libération 27/XI) :

“Vous êtes frappé d'hybris, la démesure des héros antiques qui se prenaient pour des dieux.... Votre hybris, votre démesure, ne vous est pas propre. Elle vous dépasse. C'est celle d'une classe qui s'est coupée du monde commun, qui s'est détachée de la nation. Celle d'une caste qui a vu sa fortune multipliée par sept en vingt ans, et qui néanmoins défiscalise, optimise, paradise, panamise, caïmanise, qui relègue l'intérêt général derrière celui des multinationales,qui cumule rachats d'actions, dividendes, golden parachutes et autres stock-options, et qui, en même temps, en même temps, sans honte, s'en va prôner au peuple des salariés, des retraités, de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices. Bref, c'est celle d'une élite qui se place au-dessus de l'humanité, de ses lois, sur un Olympe pour nantis, et qui se croit tout permis. Vous êtes fous, collectivement fous. Je suis inquiet, vraiment. Pas pour vous, du tout, mais pour mon pays que vous menez à la folie. A bon entendeur.”



__________

[1] parmi lesquels nombre de gens persuadés d'être catholiques – parfois même "les vrais catholiques" – alors qu'ils sont sourds aux appels de l'Eglise dans le domaine social..., et aux paroles du Christ contre : 1. le règne de Mammon, 2. le pharisaïsme, mélange de puritanisme privé et de cruauté publique (économique et sociale).