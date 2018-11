Sondages : la réponse de l'opinion à Emmanuel Macron

Désaveu du discours d'hier, soutien massif aux "gilets jaunes" :

► La rupture est profonde entre M. Macron et les Français : 81 % (BFM-Elabe) jugent que le président et son premier ministre ne sont “pas à l’écoute” des gilets jaunes, soutenus ou approuvés par 75 %. Et 69 % souhaitent que le mouvement se poursuive… Qui plus est, ce soutien au mouvement est commun aux publics de tous les partis politiques y compris le parti macroniste (52 %) ! Il fallait voir la tête des élus LREM ce soir à la télévision, murés dans une colère froide devant ces classes moyennes et populaires qui osent fronder les Jeunes Disrupteurs…

Ce sondage est confirmé et renforcé par l’enquête Odoxa-Figaro : 84 % (+ 7 points par rapport à la semaine dernière) jugent le mouvement des GJ “justifié”, 78 % ont trouvé le topo de Macron “non convaincant”, 75 % pensent que les mesures annoncées hier vont "accentuer les inégalités entre les Français", 73 % estiment qu’elles vont "nuire au pouvoir d’achat", et 55 % pensent qu’elles seront “inefficaces” pour le climat et l’environnement.

C’est un rejet massif du président et de sa politique socio-économique. Que ce rejet s’exprime alors que la manifestation des GJ aux Champs-Elysées a tourné comme on sait, montre combien l’opinion est à cran. Surtout si l’on considère que les sondés savaient – à l’heure où Odoxa les interrogeait – que les GJ envisageaient de revenir sur les Champs-Elysées ce samedi : les trucs verbaux anxiogènes des macronistes (“ravages”, “scènes de guerre“, “peste brune“, “profanation de la Plus Belle Avenue Du Monde”) n’ont pas eu d’effet sur le Français moyen.

Bien entendu les gilets jaunes se font des illusions, faute de saisir la dégénérescence d’une Cinquième République privée depuis Maastricht des outils de la souveraineté et devenue théâtre d’ombres. Transformée en foire d’empoigne permanente par l’introduction chiraquienne du quinquennat, la présidentielle n’élit plus qu’un faiseur-de-pluie qui n’arrive jamais à faire pleuvoir et se fait donc évincer au bout de cinq ans. Les populations ne savent pas qu’en demandant à “parler au patron” ils demandent à parler à une ombre, bien incapable de leur donner ce qu’elles voudraient.

Le pays se dérobe à M. Macron, mais M. Macron est là jusqu’en 2022. Après quoi le pays l’évincera comme ses deux prédécesseurs. Au profit d’une nouvelle illusion ? Bien sûr, puisque l’Europe n’aura pas été radicalement réformée d’ici là…