Fête du Christ roi de l'univers

Sa justice "élève les humbles et abaisse les orgueilleux" :

<< A la figure du roi, nous associons volontiers, surtout dans notre pays, la vertu de justice. "Le visage du Christ roi de l'univers est celui du juge, parce que si Dieu est un pasteur bon et miséricordieux, Il est aussi un juge juste..." (Benoît XVI). Est juste celui "qui rend à chacun ce qui lui est dû". Jésus, pendant sa prédication, rejette tioute tentative de faire de lui le "Roi-Messie" brandissant l'épée. Par contre, lorsque tout est perdu humainement parlant, face à Ponce Pilate, Il accepte d'être "le roi des Judéens". Tel est le roi, telle est sa justice toute-puissante qui "élève les humbles et abaisse les orgueilleux". Les Anciens avaient remarqué que la croix ressemblait dans sa forme à la balance de la justice. L'équilibre y est établi par le sacrifice du Juge, qui dépasse ainsi toute justice humaine pour établir celle de Dieu... Autre différence fondamentale : le justiciable est invité à établir à son tour la même justice dans sa propre vie et autour de lui. Dispensé de peine, libéré du juste châtiment, il doit donner sa vie comme son juge pour accomplir toute justice. "Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux."  >>



Parole et prière, décembre