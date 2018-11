Non, la taxe carburants n’ira pas à l’écologie ! (1)

En 2019, les recettes issues de la hausse de la taxe sur les carburants n’iront pas à la transition énergétique. “Elles sont entièrement affectées au budget général de l’Etat”, constate la commission des finances du Sénat :

L’ensemble de recettes de la TCIPE était de 33 milliards d’euros l’an dernier ; en 2019 cela atteindra 37 milliards d’euros, répartis en principe entre l’Etat, le compte d'affectation spéciale "transition énergétique", et (pour une petite part) les infrastructures de transport… Or, souligne le sénateur socialiste Vincent Elbé, “dans le budget de l’année prochaine, seule la part de l’Etat est en augmentation. Donc l’ensemble de la croissance de la recette du produit attendu de cette taxe sur les carburants est entièrement affecté au budget général de l’Etat ! Ni la transition énergétique, ni les infrastructures de transport, ni les sommes mises à disposition des collectivités ne sont en augmentation en 2019 par rapport à 2018… Il n’y a que le budget général de l’Etat qui est abondé.”

Constat partagé (relève Public Sénat) par le rapporteur général de la commission des finances, le sénateur LR Albéric de Montgolfier. La semaine dernière il constatait déjà que 577 millions d’euros avaient disparu du budget de la transition énergétique en 2018. Aujourd’hui il dépose avec son groupe un amendement disant que “sur les 37,3 milliards d’euros de recettes attendues au titre de la TICPE en 2019, seuls 7,2 milliards d’euros sont affectés au compte d’affectation spéciale ‘transition énergétique’, chiffre en légère hausse par rapport à 2017 mais stable au regard de la prévision 2018”. La part 2019 revenant à la transition énergétique ne progressant donc pas par rapport à 2018, on constate que la hausse de la taxe sur les carburants va intégralement au budget général de l’Etat.

Rivé à l'idéologie néolibérale (dogme du “ruissellement”), M. Macron a privé l’Etat de ressources par ses cadeaux aux plus riches : abolition de l’ISF sur les actions et obligations, prélèvement forfaitaire maximal sur les revenus financiers, abolition de l’exit tax qui pénalisait l’exode fiscal… Des milliards d’euros étant ainsi soustraits aux Finances, le pouvoir a cru s’en tirer en réduisant les services publics et en matraquant fiscalement les classes moyennes et les retraités. Tout en alignant des faux-semblants : d’abord la “baisse progressive de la taxe d’habitation” censée doper le pouvoir d’achat (alors que 20% des contribuables en sont déjà exonérés et que 40% ont des plafonnements). Puis maintenant l’écologie, par la hausse des taxes sur les carburants, alors que ce gain fiscal sera dépensé ailleurs...

Le bilan du macronisme est déjà sous nos yeux. L’argent ruisselle mais vers le haut : ce qui aggrave, en même temps, la fracture sociale et la financiarisation rongeant l’économie réelle. La société perd sur les deux tableaux. Et dans le cas présent, dit le sénateur Elbé, "l’Etat ayant baissé ses recettes est bien obligé de trouver quelques ressources de bouche : d’où le recours à la fiscalité des carburants alors que ce n’est pas sa vocation. Ça choque et heurte un grand nombre de nos concitoyens...” Sauf bien entendu deux groupes de CSP+ : les bourgeois macronistes, ravis de larguer “la France des losers” ; et les bourgeois guindés, qui veulent “l’ordre dans la rue”. Est-il déraisonnable d’espérer qu'une certaine bourgeoisie catholique finisse par prendre ses distances par rapport à ces gens – et lire Laudato Si' ?